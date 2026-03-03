常如山聲明否認性侵　「目擊劉怡萱王定宇共處一室情緒激動」

▲愛爾麗集團創辦人常如山。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

民進黨立委王定宇今（3日）遭爆料疑似「奪人小三」，對象是自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，而劉女更被指出周旋於王定宇以及愛爾麗集團創辦人常如山之間，還指控常如山涉嫌性侵。對此，常如山今發聲明回應，當時目擊劉怡萱女士與王定宇委員共處乙室，當下或許有情緒激動之情況，但相關涉嫌性侵的指控是子虛烏有。

爆料內容指出，常如山對劉女相當照顧，陸續以借名登記方式，在台北市吳興街及台南市裕誠路、裕孝路購入三戶豪宅，登記在劉女名下，包含水電、稅費、貸款與裝潢管理費皆由常負擔。甚至劉女與前夫所生女兒的學校費用，以及前夫接送孩子所用的休旅車，也傳出由常買單。

但某晚常如山臨時前往裕孝路住處時，發現王定宇座車停在門外，且車輛未熄火。常如山進屋後，更在屋內看到競選背心擺放在沙發上，隨即掉頭離開。

針對爆料內容，王定宇說明，自己已於去年2月底跟太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友。至於這次媒體的報導，其實是常如山涉犯性侵女員工未遂，是常如山為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。

對此，常如山今發聲明回應，關於王定宇委員指控本人涉嫌性侵劉怡萱女士未遂乙事，純屬子虛烏有，本人當時目擊劉怡萱女士與王定宇委員共處乙室，當下或許有情緒激動之情況，但是絕無對劉怡萱女士有任何性侵害之舉止。

常如山聲明中強調，本人亦無所謂派員跟監乙事，已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，相信法律會釐清真相，還給本人公道，另也藉此向社會大眾聲明，劉怡萱女士從來不屬於愛爾麗集團一員，劉女士任何一言一行均與愛爾麗集團無涉。



