挺台灣！WBC高雄衛武營、世運連4場轉播　Wing Stars熱力應援

▲2026 WBC世界棒球經典賽C組預賽，高雄衛武營、世運主場館將進行轉播。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

受全球矚目的國際棒球盛事2026 WBC世界棒球經典賽即將開打，高雄市運動發展局宣布與衛武營國家藝術文化中心合作，5日至8日將於衛武營榕樹廣場舉辦轉播活動，邀請台鋼Wing Stars啦啦隊與市民朋友為台灣英雄應援，6日對戰日本還增加高雄國家體育場場次。

市長陳其邁今日受訪時表示，3月5日到8日，可以說場場都非常地精彩，在衛武營榕樹廣場下有400吋大螢幕直播。12強的時候我去看過一次，在家裡看跟在現場大家一起加油，氣氛感覺都完全不一樣，台灣隊也準備非常久的時間，相信一定會有非常精彩的演出，我們一起為台灣隊來加油。

2026 WBC世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日至3月8日盛大舉行，為讓民眾不用出國，也能同步感受世界級賽事的臨場震撼，高雄市運動發展局與衛武營國家藝術文化中心、愛爾達合作於衛武營榕樹廣場舉辦轉播加油活動，架設400吋大螢幕轉播精彩賽事直播，同時也連續4場次邀請台鋼Wing Stars啦啦隊陪伴球迷一起應援，營造應援氛圍、互動體驗。

▲3月6日抗日大戰，衛武營場次主舞台應援將移至戶外草皮區。（圖／記者許宥孺翻攝）



C組預賽賽程中的3月6日對日本場次為夜間時段，為讓市民朋友有更好的觀賽氣氛，當日衛武營戶外草皮區亦將設置大螢幕，開啟雙螢幕模式，當日主舞台應援將調整至戶外草皮區，讓更多球迷可以到現場一起應援。

3月6日對日本場次更加開高雄國家體育場南面廣場應援活動，與緯來合作舉辦北高雄場轉播活動，當日將開啟高雄雙主場應援模式。



高雄市運動發展局局長侯尊堯表示，無論勝負，每一聲加油都是屬於台灣的驕傲時刻，邀請全國球迷相約高雄，一起見證世界級棒球賽事，共同寫下屬於台灣的榮耀篇章。不論你是死忠球迷，還是想感受國際賽事氛圍的運動愛好者，這都是不容錯過的熱血時刻，讓我們用最熱情的應援聲，讓世界聽見台灣的棒球魂。

▲2026 WBC世界棒球經典賽高雄轉播賽程。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）