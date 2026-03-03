台灣現金回饋App停止營運！財務燃燒殆盡　求企業收購接手

　
台灣現金回饋App「RE‧X」停止營運！　求企業收購接手

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲RE‧X停止現有營運。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

RE‧X 點數魔術師（原RE紅包）是台灣首個跨產業、跨平台的現金回饋App。日前RE‧X透過官網表示，他們的財務已經燃燒殆盡，所以不得不宣布，「RE·X 將停止一切現有營運」，目前他們正積極尋求有實力的集團公司進行「營業讓與」或「策略性併購」，也請店家、用戶能給他們些微的體諒。

RE‧X財務已燃燒殆盡，停止現有營運

日前RE‧X透過官網發布營運止步與轉讓公告，這九年來，他們慢慢成為一個服務成千上萬用戶與店家的平台，然而，他們這次真的已經傾盡所有，「受限於劇烈動盪的地緣政治環境，讓原本預計的募資計劃遭到重挫」，為了守住承諾，他們甚至不惜負債累累，只求撐過寒冬。

然而，聲明指出，「RE·X 的財務能量已燃燒殆盡，我們必須沉痛的宣布：即日起，RE·X 將停止一切現有營運。」對此，他們感到心碎且慚愧，造成大家的困擾和損害，他們只有滿滿的歉疚。

▲▼ 。（圖／翻攝自RE‧X官網）

▲RE‧X發布公告。（圖／翻攝自RE‧X官網）

RE‧X尋求有力的企業收購接手

RE‧X期盼能夠尋求強大的羽翼，守護大家的權益，雖然他們現階段的營運被迫止步，但累積九年的技術系統和營運成果，是他們最珍貴的資產，因此，他們正尋求各界有實力的集團公司進行「營業讓與」或「策略性併購」，他們願意以最開放、最低的姿態，尋求有力的企業收購接手。

最後，RE‧X也懇請店家、用戶能給他們些微的體諒，他們將感激無比，「此時此刻，我們正在與時間賽跑，接洽所有可能的收購方，只為了能給各位一個更圓滿的交代。感謝這九年來生命中有你們，我們會燃盡餘力去尋求轉機」。

RE‧X財務已燃燒殆盡，停止現有營運

