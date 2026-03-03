撞擊畫面曝！10歲童「橫衝雙黃線」　雙載夫妻「3人撞噴」滿身血

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮2月16日除夕中午發生一起驚險車禍，一名10歲男童奔跑穿越馬路，導致一輛雙載機車閃避不及當場噴飛重摔，三人分別受到擦挫傷送醫。事發當下的監視器畫面與民眾目擊說法在地方臉書社團曝光後，引發熱議，不少網友直呼：「真的好危險！」

▲和美鎮發生男童衝出馬路釀騎機車夫妻摔車噴飛。（圖／翻攝自臉書／和美小鎮）

這起事故發生於2月16日中午11點22分左右，地點就在和美鎮愛華路。警方初步調查，當時一名10歲男童突然從路邊衝出，準備橫越馬路到對向，正好與沿愛華路直行、48歲林姓男子所騎乘的普通重機發生碰撞。林男當場人車倒地，後座載著的妻子也連帶摔傷，機車車頭及車身多處受損。

▲和美鎮發生男童衝出馬路釀騎機車夫妻摔車噴飛。（圖／翻攝自臉書／和美小鎮，以下同）

警消獲報到場後，迅速將手腳擦挫傷的林男與游女由救護車送醫治療；而葉姓男童則由家長自行送往醫院，所幸三人皆意識清楚，主要傷勢均為擦挫傷。經警方酒測，騎士林男酒測值為0，並已調閱周邊監視器，將進一步釐清事故發生經過與責任歸屬。

然而，這起車禍在地方社團「和美小鎮」卻引發討論。有目擊網友匿名發文還原現場，指稱當時男童是從對向一間店衝出，疑似要到對面拿東西，導致這對夫妻緊急煞車後失控滑行噴飛。網友心疼表示「我看到趕緊衝出去幫忙扶車，他們真的摔得不輕，傷口都在流血。」

更讓目擊者不滿的是，家長還理直氣壯否認孩子有衝出馬路。貼文一出，不少網友紛紛留言「家長應該先關心傷者吧？」、「還好有監視器，不然真的說不清」、「不管怎樣，讓孩子衝到馬路上就是不對。」

根據監視器畫面顯示，男童衝出後雖在碰撞前及時止步，導致機車為閃避而失控摔車。但詳細的肇因仍待警方調查釐清，這起事故再次提醒用路人，尤其是家長應隨時看顧好孩童，切勿讓他們在馬路邊奔跑嬉戲；而汽機車駕駛行經路段時也應提高警覺，隨時注意突發狀況，以避免類似意外發生。