政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何2月簽字離婚8月才換證？　王定宇還原時間軸：家庭事就向家庭負責

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。王定宇今（3日）對此澄清，已於去年2月底跟前妻協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，目前為單身狀態。至於為何8月才完成換證？王定宇說，因為5月底6月初家人國三要準備高中考試，當時在忙這個事情。

《鏡週刊》報導，王定宇近來與擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢，王還多次與劉進出2地住處甚至過夜，王在台南愛巢車庫準備走進房間前還面露神祕燦笑，態度自若大膽，遇到熟人詢問王怎麼會進到豪宅？劉則推說，「王定宇委員是來附近選民服務！談一些事情」。更驚爆的是，王定宇這回是搶人小三。本刊調查，劉怡萱幾年前便和愛爾麗集團總裁常如山交往，從他們一起外出同車的照片可以看出，雙方親密關係不言可喻。

對此，王定宇今（3日）於立法院國會辦公室親自出面受訪回應，跟太太在去年2月底協議，簽字解除婚姻關係，很平和，現在還是好朋友。到目前為止，她還在自己的辦公室協助公務事情，對她非常感謝。

至於為何2月協議離婚，8月才完成身分證更換、走完所有程序？王定宇指出，也不是走完所有的程序，最後有一個領新身分證的手續，最後也是請前妻幫他領回來的，那就是最後的程序。因為5月底6月初家人國三要準備高中考試，當時在忙這個事情，家人也知道這件事，「我們是坐在一起溝通談的」。

王定宇強調，2月底就已經簽好字，證人也都簽名了，「至於說後面的程序，坦白講我沒有進到那麼detail（細節）」，謝謝前妻的幫忙，「其實都是她幫忙處理，然後證也是她領回來的」。

談及誰提出離婚，王定宇說，「家庭的事情就向家庭負責吧，這個沒有什麼好向外面說明的」，雙方還是好朋友，也感謝對方幫了很多忙。「兩個人會走在一起或走不在一起，一定有兩個人之間的原因嘛」，這個事情不用滿足好奇心。

 
03/01 全台詐欺最新數據

婚姻去年2月已解除！王定宇：無婚內不當　這不是一件快樂的事情

