「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，並嗆民進黨賣「亡國感」賣出反感。國民黨副主席蕭旭岑今（3日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時強調，如果舉行「鄭習會」，對台灣民眾當然是好事！而且肯定能為國民黨今年選舉加分；至於「鄭習會」的時間，蕭旭岑則重申，到目前為止還沒有確定訊息。

主持人王淺秋詢問，名嘴黃暐瀚質疑如果「鄭習會」能對國民黨選情有利，為什麼不選在投票日前的2週再舉行？蕭旭岑回應，「我沒有辦法回應他的議題」，並再度強調如果鄭、習兩人可以見面，絕對能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見，王淺秋則諷刺，「綠暐瀚」。

蕭旭岑認為，國民黨是為台灣人民與民生經濟推動兩岸交流，但在民進黨的洗腦、攻擊之下，尤其今年即將選舉，許多國民黨參選人當然擔心會被抹紅，不過只要能「鄭習會」能嘉惠台灣民眾，相信大家都還是會支持，而且可以鋪墊的兩岸和平氛圍一定會更濃厚。

蕭旭岑反問，今年有許多世界上的重要國家領導人，一個個跑到中國去見習近平，這代表中國與習近平很重要，為什麼民進黨與綠營側翼都沒有說話？鄭麗文要去中國，就要被罵、被抹紅？國民黨主席如果見到習近平，談台海和平，這對台灣民眾當然是好事、是加分！因此要黨內不要害怕被抹紅。

至於美國對伊朗發動戰爭，遭中國大陸譴責，被解讀將影響川習會？蕭旭岑分析，不認為會影響川習會舉辦，畢竟兩大領導人見面討論議題方向，不會受單一事件影響，但會讓陸方對美國總統川普的保證有相當保留。他認為，川習會舉辦時程之所以還未確定，「一定是台灣議題還沒底定」，包含對台軍售議題，一定是川普與中國大陸國家主席習近平兩人見面重中之重。