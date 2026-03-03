陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

▲陽明交大女二舍因電梯維修改變停靠，引發學生不滿抱怨。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

陽明交大昨（2日）公告女二舍電梯進行調整，其中3樓、4樓不停靠，請學生改走樓梯，還說「健康又環保」，並以月份分開停靠。消息傳出引發學生熱議，有的學生批「荒謬可笑又突兀」、「到底哪個白癡想的」，還嘲笑說「Ai算出來的？」。校方表示，會蒐集學生意見進行滾動式調整。

陽明交大昨日在網站上公告，指位於新竹校區的女二舍，即日起進行電梯停靠樓層調整，3樓、4樓不停靠，請學生改走樓梯，還說「健康又環保」，並以月份分流停靠，其中單數月停靠5、7、9 樓，雙數月份停靠6、8、10樓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽明交大女二舍因電梯維修改變停靠，引發學生不滿抱怨。（圖／陽明交大提供）

消息傳出引發學生在網站上熱議，有的學生說「荒謬可笑又突兀」、「笑屬人的政策」，還有學生很直白的表示「到底哪個白癡想的」、「Ai算出的？」。還有學生不滿指出「3、4樓的學生命比較賤？」、「2樓直接消失是發生了什麼事嗎？」

對此，陽明交大說明，宿舍電梯因使用年限已久，為確保住宿安全，校方在寒假期間啟動電梯維護工程，目前暫時保留一部電梯運轉，以維持基本通行需求。

陽明交大指出，近日接獲部分同學反映等候時間較長，校方試行樓層分流停靠措施，以提升運行效率並縮短候梯時間。後續將持續蒐集住宿學生意見與實際運作情形，滾動式調整相關措施，並儘速完成整修工程，提供更安全且便利的住宿環境。