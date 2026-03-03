前藍委赴美國會作證共軍毀電纜！　籲立院別因黨爭卡國防預算

▲前藍委許毓仁赴美國會作證。（圖／翻攝許毓仁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前國民黨立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁2日受邀出席美中經濟暨安全檢討委員會所舉辦的聽證會，會中，許毓仁關注中國破壞海底電纜基礎設施對台灣帶來的影響，更直言這是解放軍灰色地帶作戰一環。聽證會尾聲，許毓仁也呼籲「前東家」國民黨、立法院盡速通過國防預算，朝野必須團結一致，國家安全不應成為政黨競爭的工具。

許毓仁透露，今天他受邀到美國國會作證，在美中安全經濟審查委員會 (US-China Economic Security Reicew Commision ) 接受詢答。以一個智庫學者、中華民國國民、台灣人、前立法委員的身份發言。 今天能夠在此作證深感榮幸。我們正在面對的是台灣以及整個印太地區最迫切、卻仍被低估的一項安全挑戰中國對海底電纜基礎設施所展開的刻意破壞行動。

許毓仁致詞時表示，他曾任台灣立法委員，目前擔任哈德遜研究所資深研究員。多年來，研究與工作聚焦在科技、國防與灰色地帶行動。今天看到的不是單一的海事意外，而是一種有系統、有計畫、可否認、且正在升高的壓力測試。要非常清楚地說：海底電纜的安全不是未來風險。它是正在發生、而且正在升高的現實危機。

許毓仁表示，全球約97%的跨洲際資料傳輸，都依賴海底光纖電纜。儘管我們生活在一個看似無線、衛星連結的世界，但幾乎所有的金融交易、半導體供應鏈協調、軍事指揮通訊與雲端運算，都依賴鋪設在海床上的玻璃光纖。台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結。這些電纜支撐著：台灣的半導體製造體系、金融市場、民生通訊、政府與軍事指揮系統。

許毓仁示警，一旦長時間中斷，受影響的不只是2,300萬人民的生活。根據估算，每天經濟損失可達5500萬美元，而這還未包含對全球半導體供應鏈所造成的連鎖衝擊。台灣海峽不只是地緣政治的斷層線。它是全球數位經濟的資料動脈。

許毓仁也舉多起事件為例，他強調，海底基礎設施攻擊，正在成為混合戰爭(hybrid warfare)的常態化工具。這種威脅不能孤立看待。它是對美國與盟邦整體韌性挑戰的一部分。在解放軍的作戰構想中，切斷海底電纜屬於衝突初期的優先行動。只要針對巴士海峽附近三個關鍵電纜群，理論上就能削減台灣95%的國際頻寬。再結合網路攻擊與衛星干擾，這將形成從太空到海床的多域資訊拒止戰略。

許毓仁建議，對美國國會而言：1.推動「台灣海底電纜韌性倡議法案」。(Taiwan Undersea Resilience Initiative Act)2.更新海纜保護的國際法律架構——現行公約可追溯至1884年。3.強化對非法、未通報、未受規範漁船及代理破壞船隻的制裁與執法機制。對台灣而言：建立本土電纜維修能力，並可與日本合作。強化海巡署對關鍵電纜航道的監控與巡防。分散電纜登陸站，不再集中於少數都會區，以降低地理瓶頸風險。

許毓仁強調，美國與盟友仍有一個逐漸縮小的時間窗口，可以在危機爆發前強化嚇阻與韌性。只要代價仍低、模糊空間仍在，中國就會持續灰色地帶行動。海底電纜不只是基礎設施。它是21世紀數位秩序的鐵絲網 (barbed wire) 劃分了穩定與孤立的界線。在台海衝突中，電纜被切斷未必是戰爭的開始，但它將會是升高衝突的第一個訊號。

許毓仁指出，在結束之前，他也想以一名前立法委員的身分誠懇地說一句話：「台灣的立法院必須儘快通過國防預算。國家安全不應成為政黨競爭的工具。朝野在面對國家生存威脅時，必須團結一致」，「唯有我們自己展現決心、提升韌性、用行動支撐承諾，我們才有資格要求世界與我們站在一起」。