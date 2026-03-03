王定宇喊去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」！最新PO文曝

▲王定宇前妻李淑吟。（圖／翻攝李淑吟臉書）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。王定宇表示媒體報導有誤，已於去年2月底跟太太和平離婚，雙方仍為朋友。妻子李淑吟的臉書感情狀態，原本顯示已婚，稍早悄悄改為單身。

王定宇前妻感情狀態改「單身」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《壹蘋新聞網》指出，李淑吟的臉書個人資料直到昨日仍顯示「已婚」狀態，但新聞曝光後，今日一早頁面已更新為「單身」。李淑吟最新貼文則是今年2月24日的一篇回顧文，內容寫道「不哭不哭，眼淚是珍珠。」

王定宇稍早出面說明，已於去年2月底跟太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友，此事並未公開，是為了不影響孩子，目前前妻仍然在服務處協助公務，「很感謝她的付出」。

▲感情狀態為單身。（圖／翻攝李淑吟臉書）



對於外界質疑婚姻關係，王定宇也強調，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責，至於家人們作為公眾人物家人蠻辛苦，對他們表達感謝。

王定宇說明，至於這次媒體的報導，其實是富商愛爾麗常如山涉犯性侵女員工未遂，該案犯案過程有社區監控影像和居民作證，罪證確鑿，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中，常如山為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。