陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照　老闆：看到自己初入社會的樣子

▲陸女孩重回27年前水果攤與老闆重新拍下同框照。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

一張拍於1999年的街頭合影，讓一段跨越27年的緣分再度連結。河南焦作女子王芒果（網名）近日在抖音發布一段新舊對比同框照，與當年在山西太原街頭賣水果的老闆楊國平再次結緣，影片獲超過171萬次按讚，引起外界關注。

《極目新聞》報導，27年前的一張老照片，如今成為跨越時光的溫暖見證。近日，河南焦作姑娘王芒果在抖音發佈的一條視頻（影片，下同）衝上熱搜，點讚量超171萬。視頻由兩張照片拼接而成，照片內容為女孩「王芒果」和賣水果叔叔的合影，拍攝地均為太原市街頭：一張攝於1999年，一張攝於2026年。

水果店老闆楊國平現年49歲，來自山西代縣，他自1996年起與妻子在太原街頭賣水果，至今已從業30多年。他回憶起1999年那張照片時，印象十分深刻，他表示，當年街頭拍照並不常見，女孩父親為兩人合影時，特別記得小女孩燦爛的笑容，看到27年前的照片時，一度認不出年輕時的自己，感嘆當年尚未成家，如今兩名孩子已長大成人。

王芒果出生於太原、成長於焦作，她日前整理家中舊照片時，翻出3歲時在太原街頭買水果的照片，經表姐告知，照片中的水果攤老闆仍在原地營業，於是約定返太原時再訪。

趁此春節連假期間，王芒果隨家人回太原探望爺爺，專程前往當年的街巷，再次向楊國平購買水果，並在原地拍下新的同框照。

楊國平回憶，創業初期條件艱苦，照片中使用的手推三輪車為二手車，如今已擁有固定水果店，累積不少老顧客，部分家庭兩代人都在他店裡購買水果，「讓我看到了自己初入社會時奮鬥的樣子，之後我和王芒果拍下新合影，我們兩人都格外開心。」