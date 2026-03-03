　
政治

最新財產申報！議會藍營「股王」愛雲豹　吳志剛投資失利背債4.6億

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，國民黨籍市議員吳志剛質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨籍市議員吳志剛。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（3日）公布財產申報，最新一期包含北市議會36名議員，其中國民黨副議長葉林傳、前議長陳錦祥是欠債大戶，分別有5483萬、1億4239萬債務，國民黨議員吳志剛則是因為投資失利負債連帶保證責任，金額高達4億6004萬。而涉貪汙官司的國民黨議員陳重文同樣背債5021萬，特別的是，他是北市議會「股王」，個人股票買賣紀錄就佔整份、36位議員財產申報篇幅的一半，尤其酷愛雲豹能源、聯鈞、所羅門等股票。

「房地大王、欠債大王」國民黨北市前議長陳錦祥，名下擁有15筆土地與2棟建物，存款和妻子共僅有22萬7406元，但債務則高達1億4239萬8343元，其中多為週轉金，雖較相比去年同期減少約3700萬，仍相當驚人。副議長葉林傳則有9筆土地、20筆建物、存款100萬8174元、11筆保險及欠債5483萬767 元，陳、葉兩人是北市議會欠債大戶。

前國民黨主席吳伯雄之子、北市議員吳志剛，名下沒有任何不動產，有價證券總額7344萬6190元、債權1千萬，申報債務約210萬，不過吳志剛財產申報備註欄特別註記，吳志剛擔任全網通科技股份有限公司保證人，由於全網通已無法履行其債務，故申報人負全網通之債務連帶保證責任，其金額至今估計約為新台幣4億6004萬4892元。

根據去年最新財產申報，國民黨議員陳重文有7筆土地及3筆建物，太太白惠萍名下有一輛保時捷名車，存款327萬4688元、股票6萬元、13筆保險，授信債務金額5078萬733元。陳重文今年財產申報並無太大變化，存款增長約200萬、多筆保單、債務仍有5021萬3239元，多數用於周轉、事業投資2253萬2798元。

而陳重文財產申報最特別的是股票買賣紀錄，幾乎每年都佔財產申報極大篇幅，整份401頁、包含36位議員的財產申報中，光是陳重文一人的股票買賣紀錄就160頁，相當嚇人，其中包含大量雲豹能源、聯亞、所羅門、威盛、麗臺、長榮、波若威、新日興、兆利等股票。

03/01 全台詐欺最新數據

「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

國民黨北市議員財產申報欠債股票吳志剛陳重文陳錦祥葉林傳

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

