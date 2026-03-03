「不配合婊柯就抽銀根」　柯文哲爆檢察官黑料：一群人在幹我！

記者黃宥寧／台北報導

京華城案宣判倒數，柯文哲今（3）日親征法務部遞狀申請個案評鑑，痛批北檢集體違法。律師鄭深元點名檢察長王俊力等三巨頭，控訴檢方騙取搜索票、偽造筆錄。柯文哲更火大爆料，檢方竟在病房威脅沈慶京：「不配合婊柯就抽銀根」，怒嗆檢察官可以這樣「幹」嗎？嚴正要求司法應回歸正軌。

▲柯文哲3日親征法務部開記者會，怒控北檢「病床勒索」：威脅沈慶京不婊我就抽銀根。（圖／記者黃宥寧攝）

記者會由律師鄭深元率先說明申請評鑑的法律依據，他指出，檢方在偵辦過程中嚴重違反《法官法》與檢察官倫理規範，已具狀請求評鑑下列對象：北檢檢察長王俊力、主任檢察官江貞諭及承辦檢察官林俊言。鄭深元詳細列舉了檢方在偵辦期間的「五大濫權」事證：

騙票搜索：指控檢方以捏造事實的方式騙取搜索票，強行搜索柯文哲家宅、辦公室及黨部

不正訊問：除了病房脅迫沈慶京外，還針對陳佩琪、彭振聲、邵琇珮、黃景茂、朱亞虎等人進行不當言詞訊問

偽造筆錄：具名指控檢方涉嫌偽造被告黃景茂之偵訊筆錄

長期洩密：控訴檢方圖利特定媒體進行輿論操作，嚴重傷害司法公正

程序違法：未先行送達傳票即任意提訊被告，視法定程序如無物

隨後，柯文哲接棒開砲。他指出司法唯一的目的是維持社會公平正義，不應淪為政治工具或打擊反對黨的工具。他質疑，若偵辦案件不是依賴證據，而是透過騙票搜索、不正訊問、偽造筆錄、威脅恐嚇證人，甚至是勾結媒體，那司法正當性已根本動搖。

他更揭露一段令人震驚的偵訊內幕，指出檢察官林俊言在沈慶京住院、身體極度虛弱期間，竟多次進入病房進行所謂的「視察」。柯文哲爆料，檢方當時語帶威脅地暗示沈慶京：「如果你不承認行賄、不配合『婊』柯文哲，銀行就會抽你銀根！」

▲律師鄭深元代表柯文哲正式將這份陳情狀遞交給檢察官評鑑委員會，並由檢事官陳姿伶代表收下。（圖／記者黃宥寧攝）

柯文哲甚至憤怒質問：「我想問，中華民國檢察官可以這樣幹嗎？更重要的，這不是一個人幹，而是一群人集體在幹我！」他疾言厲色地指出，這絕非單一檢察官的脫軌演出，而是國家機關惡意的「集團性縱容」，蓄意透過恐嚇手段入人於罪。他痛心直言，司法本應是國家最後一道防線，如今卻淪為政治打手，「司法應該以證據為基礎，而不是靠『編故事』來定罪！」

▼柯文哲律師團具狀評鑑北檢三巨頭。（圖／記者劉昌松攝）

記者會進入尾聲，由律師鄭深元代表柯文哲，正式將這份陳情狀遞交給檢察官評鑑委員會，並由檢事官陳姿伶代表收下。柯文哲最後強調，今天申請評鑑是為了要求台灣司法反省改進，要求司法可以被人民信任。隨著本月26日宣判日逼近，這場針對檢調體系的「程序反擊戰」已讓京華城案的政治張力達到最高峰。