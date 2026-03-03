伊朗「自殺無人機」成本僅5萬　專家：波灣國家恐被榨乾

▲卡達遭伊朗攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

為報復美國與以色列，伊朗在短短72小時內向區域目標發動大規模反擊，不僅限於美軍基地，連沙烏地阿拉伯、卡達等海灣國家的油氣設施也全數遭到波及。雖然各國攔截率極高，但外媒指出，伊朗正利用「低成本無人機」消耗昂貴的防空飛彈，這種不對稱戰術恐讓波灣國家的防空彈藥面臨「彈盡援絕」的危機。

伊朗「財務耗損戰」 全中東油氣設施淪目標

根據Middle East Eye報導，伊朗為報復最高領袖及多名官員遭殺害，除了襲擊美以基地，更將矛頭指向荷莫茲海峽及周邊國家的經濟命脈。

統計顯示，截至1日為止，伊朗光是向阿拉伯聯合大公國（UAE）就發射了165枚彈道飛彈與541架無人機；而卡達在戰火爆發一天內，也遭到65枚飛彈與12架無人機襲擊。

儘管阿聯與卡達分別繳出92%與96%的驚人攔截率，但專家警告，這場勝利背後隱藏著慘烈的戰略消耗。德黑蘭正透過「財務耗損戰」，意圖榨乾盟軍的防禦資源。

▲位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）也遭到伊朗報復襲擊。（圖／路透）



用法拉利追電動車 攔截成本暴增28倍

智庫史汀生中心（Stimson Center）專家格里科（Kelly Grieco）分析，這場戰爭的經濟秤盤極度失衡。伊朗一枚「見證者」（Shahed）自殺式無人機僅需2萬至5萬美元，但攔截它們的代價卻高達數百萬美元。

數據顯示，伊朗週末襲擊阿聯的成本約在1.77億至3.6億美元之間，但阿聯為了防禦，竟燒掉了14.5億至22.8億美元，支出足足是伊朗的5到10倍。

格里科直言，「伊朗每花1美元發動無人機，阿聯就要花20到28美元來擊落。」《經濟學人》更形容，這簡直是「用法拉利去攔截電動自行車」。

美軍也吃不消？爆「拖延補充」波灣國家彈藥

報導指出，這種「以量換價」的策略也曾出現在烏克蘭戰場。俄羅斯利用大量廉價無人機飽和防空系統，導致烏軍被迫使用昂貴的「愛國者」（Patriot）系統迎戰，最終難以持續，現在同樣的劇本正在中東上演。

目前美國正陷入「產能不足」的困境，難以同時補充愛國者、標準飛彈及薩德（Thaad）的庫存。

更有官員爆料，華盛頓對於波灣國家補充攔截飛彈的要求正採取「拖延戰術」。據悉，美軍在對抗葉門胡塞武裝（Houthis）時，曾在一個月內燒掉10億美元彈藥，卻仍未能奪得制空權。

以色列箭式飛彈傳告急 攔截率恐成強弩之末

戰火不僅威脅海灣國家，連以色列也傳出危機。《華爾街日報》引述美國官員說法，以色列的「箭式3型」（Arrow 3）攔截飛彈與空射彈道飛彈已趨於匱乏。

儘管以色列聲稱已摧毀伊朗一半的彈道飛彈發射器，看似有利於防守方，但格里科警告，只要伊朗的無人機庫存尚未耗盡且持續分散部署，波灣國家與美軍的防空壓力將永無止境，現有的高攔截率恐怕只是暫時的表象。