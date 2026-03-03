常如山突襲　驚見王定宇保母車「競選背心擺沙發」！李怡貞1句總結

▲立委王定宇。（圖／記者林東良翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，近來與擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢，對此，王定宇駁斥「報導有誤」。李怡貞律師翻出過往報導內容，猜測劉女在愛爾麗醫療集團創辦人常如山送的房子，與王定宇幽會被抓包，事情才爆出來。

李怡貞律師在臉書發文，原以為只是單純的立委外遇事件，細看後才發現，原來是藍色蜘蛛網，劉女周旋於王定宇以及常如山之間，「不查還好，一查發現原來多年前早就有以當小三出名」。

常如山曾遭控妨害性自主



李怡貞指出，之前看過一篇新聞，有女子控訴與常如山熟識多年，某次在台南住家外遭對方強吻並意圖侵犯，事後向刑事局提告妨害性自主，警方報請北檢指揮偵辦，當時曾核發保護令，要求常如山不得接近該名女子，「我那時候看了就已經覺得非常奇怪了，因為通常這種有錢有權位階的男性，用錢都能簡單的不妨害ㄒㄧㄥˋ自主。」

至於此次爭議，李怡貞引述爆料內容指出，常如山對劉女相當照顧，陸續以借名登記方式，在台北市吳興街及台南市裕誠路、裕孝路購入三戶豪宅，登記在劉女名下，包含水電、稅費、貸款與裝潢管理費皆由常負擔。甚至劉女與前夫所生女兒的學校費用，以及前夫接送孩子所用的休旅車，也傳出由常買單。

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱（右）。（圖／愛爾麗提供）



豪宅驚見王定宇車輛、競選背心



某晚常如山臨時前往裕孝路住處時，發現王定宇座車停在門外，且車輛未熄火。常如山進屋後，更在屋內看到競選背心擺放在沙發上，隨即掉頭離開。李怡貞認為，這一幕可能就是讓「劉怡萱劈腿、王定宇搶人小三」的說法在地方開始延燒的關鍵，並推測「故事應該就是，小三用常如山的房子，跟小王王定宇幽會被抓包」。

李怡貞直言「我是不知道常如山當場有沒有給這位小三一巴掌，有的話也很正常，小三不甘心，於是反咬常如山ㄒㄧㄥˋ侵害案件」。她坦言，兩名男方外型乍看有些相似，常如山還比較帥，「說真的，這小三也不是林志玲等級的，真的不知道是在搶什麼搶？」

看完整起事件後，李怡貞表示，「只有一個總結，希望醫療界去深究，男人活到一個年紀，智力是否都會嚴重衰退？」

王定宇：媒體報導有誤

針對爆料內容，王定宇說明，媒體報導有誤，已於去年2月底跟太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友。至於這次媒體的報導，其實是富商愛爾麗常如山涉犯性侵女員工未遂，該案犯案過程有社區監控影像和居民作證，罪證確鑿，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中，常如山為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。