生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

常如山突襲　驚見王定宇保母車「競選背心擺沙發」！李怡貞1句總結

▲完成立委三連任的台南第六選區立委王定宇，以車隊掃街方式展開他一整天的謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委王定宇。（圖／記者林東良翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，近來與擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢，對此，王定宇駁斥「報導有誤」。李怡貞律師翻出過往報導內容，猜測劉女在愛爾麗醫療集團創辦人常如山送的房子，與王定宇幽會被抓包，事情才爆出來。

李怡貞律師在臉書發文，原以為只是單純的立委外遇事件，細看後才發現，原來是藍色蜘蛛網，劉女周旋於王定宇以及常如山之間，「不查還好，一查發現原來多年前早就有以當小三出名」。

常如山曾遭控妨害性自主

李怡貞指出，之前看過一篇新聞，有女子控訴與常如山熟識多年，某次在台南住家外遭對方強吻並意圖侵犯，事後向刑事局提告妨害性自主，警方報請北檢指揮偵辦，當時曾核發保護令，要求常如山不得接近該名女子，「我那時候看了就已經覺得非常奇怪了，因為通常這種有錢有權位階的男性，用錢都能簡單的不妨害ㄒㄧㄥˋ自主。」

至於此次爭議，李怡貞引述爆料內容指出，常如山對劉女相當照顧，陸續以借名登記方式，在台北市吳興街及台南市裕誠路、裕孝路購入三戶豪宅，登記在劉女名下，包含水電、稅費、貸款與裝潢管理費皆由常負擔。甚至劉女與前夫所生女兒的學校費用，以及前夫接送孩子所用的休旅車，也傳出由常買單。

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱(右)獲頒「體育推手獎」贊助類銅質獎，明年將積極協助帕運選手。（圖／愛爾麗提供）

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱（右）。（圖／愛爾麗提供）

豪宅驚見王定宇車輛、競選背心

某晚常如山臨時前往裕孝路住處時，發現王定宇座車停在門外，且車輛未熄火。常如山進屋後，更在屋內看到競選背心擺放在沙發上，隨即掉頭離開。李怡貞認為，這一幕可能就是讓「劉怡萱劈腿、王定宇搶人小三」的說法在地方開始延燒的關鍵，並推測「故事應該就是，小三用常如山的房子，跟小王王定宇幽會被抓包」。

李怡貞直言「我是不知道常如山當場有沒有給這位小三一巴掌，有的話也很正常，小三不甘心，於是反咬常如山ㄒㄧㄥˋ侵害案件」。她坦言，兩名男方外型乍看有些相似，常如山還比較帥，「說真的，這小三也不是林志玲等級的，真的不知道是在搶什麼搶？」

看完整起事件後，李怡貞表示，「只有一個總結，希望醫療界去深究，男人活到一個年紀，智力是否都會嚴重衰退？

王定宇：媒體報導有誤

針對爆料內容，王定宇說明，媒體報導有誤，已於去年2月底跟太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友。至於這次媒體的報導，其實是富商愛爾麗常如山涉犯性侵女員工未遂，該案犯案過程有社區監控影像和居民作證，罪證確鑿，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中，常如山為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。

更多新聞
更多新聞

爆料翻車！台南鄭姓網紅判賠20萬　下架61則貼文
常如山聲明否認性侵　「目擊劉怡萱王定宇共處一室情緒激動」
王定宇前妻臉書「一早悄改單身」！最新PO文曝
快訊／費爾柴德連兩安！中華隊2局上攻下3分
警報完全沒響！美軍6人殉職　基地炸成焦黑
快訊／記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌
配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人
快訊／AAA今年確定重返台灣！
婚姻去年2月已解除！王定宇：無婚內不當　這不是一件快樂的事情
被控偷情E級名媛「奪人小三」　王定宇親上火線說明

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

今晚明晨濕冷下探14度　連3天有望追雪

挺台灣！WBC高雄衛武營、世運連4場轉播　Wing Stars熱力應援

台灣現金回饋App停止營運！財務燃燒殆盡　求企業收購接手

常如山聲明否認性侵　「目擊劉怡萱王定宇共處一室情緒激動」

王定宇喊去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」！最新PO文曝

常如山突襲　驚見王定宇保母車「競選背心擺沙發」！李怡貞1句總結

「舌舔驗車瘋傳」基隆警局急抓內鬼！議員霸氣認了：就是我

台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

今晚明晨濕冷下探14度　連3天有望追雪

挺台灣！WBC高雄衛武營、世運連4場轉播　Wing Stars熱力應援

台灣現金回饋App停止營運！財務燃燒殆盡　求企業收購接手

常如山聲明否認性侵　「目擊劉怡萱王定宇共處一室情緒激動」

王定宇喊去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」！最新PO文曝

常如山突襲　驚見王定宇保母車「競選背心擺沙發」！李怡貞1句總結

「舌舔驗車瘋傳」基隆警局急抓內鬼！議員霸氣認了：就是我

台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

OpenAI修訂與戰爭部協議　明定不得用於監控美國公民

國家盛典首選！台塩海洋鹼性離子水　榮膺2026台灣燈會指定用水

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

教頭預測菊池雄星先發投韓國　韓國隊今打線變動！安賢民扛4棒

馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度　拚斜槓跑業務

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

連2天開路先鋒金倒永！韓國打線出爐　安賢民4棒、惠特科姆守三壘

前藍委赴美國會作證共軍毀電纜！　籲立院別因黨爭卡國防預算

米其林推薦香港老牌「佳佳甜品」出包　進口中國黑芝麻鎘超標

【這個差別待遇】鸚鵡乖乖給媽媽摸摸！換爸一摸...牠超抗拒XD

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

今挑戰冷氣團！　下波估更強

存摺不補登會怎麼樣？　網曝1功用超重要

明雨最大！　鋒面掃全台

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

今元宵節「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

今元宵「2黃金時段」存錢　補整年財庫

鋒面來了！　今全台雨最大

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人

配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人

綠委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。不過，王定宇駁斥「報導有誤」，是常如山為轉移焦點企圖脫罪。王定宇稍早公開受訪表示，自己婚姻關係在去年二月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，家是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責，至於家人們作為公眾人物家人蠻辛苦，對他們表達感謝。

王定宇否認婚外情：婚姻去年2月已解除　這不是一件快樂的事情

王定宇否認婚外情：婚姻去年2月已解除　這不是一件快樂的事情

LIVE／被控偷情E級名媛「奪人小三」　王定宇親上火線說明

LIVE／被控偷情E級名媛「奪人小三」　王定宇親上火線說明

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

王定宇劉怡萱常如山小三風波醫美豪宅

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

