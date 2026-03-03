　
社會 社會焦點 保障人權

爆料翻車！網紅造謠幼兒園長性侵　判賠20萬+下架61則貼文

記者林東良／台南報導

針對網紅鄭姓男子長期透過社群媒體，指控台南市某非營利幼兒園王姓園長涉「性侵幼兒」、「隱匿吃案」等情事，相關言論引發社會關注，繼刑事偵查獲不起訴處分確定後，民事侵權訴訟近日也有結果，台南地院判決鄭男夫婦敗訴，須連帶賠償新台幣20萬元，並命其刪除散布於臉書、IG及YouTube等平台的61則貼文與影片，全案仍可上訴。

依判決資料內容，法院除判決賠償外，更要求被告刪除相關網路內容，認為該等言論未經合理查證，已侵害王姓園長名譽權。園方指出，此舉顯示法院認定相關指控顯然不當，必須透過下架方式，才能停止持續侵害並回復當事人名譽。

王園長表示，從刑事不起訴到民事勝訴，歷經長時間司法程序，如今終於獲得明確結果。判決等同再次釐清外界疑慮，也讓長期困擾園所與家長的陰影得以逐步消散。王姓園長強調，相關61則言論皆遭法院認定屬未經合理查證的攻擊性內容，對其個人名譽與園所聲譽造成重大傷害。

有幼兒園家長也出面指出，事件爆發後，鄭男透過影片剪輯與直播持續發聲，並在網路上發起募款，外界傳聞募款金額疑達數百萬元。家長認為，若最終指控未獲司法支持，社會大眾更應審慎看待網路資訊來源，避免因情緒轉傳而擴散未經證實內容。

台南市政府教育局表示，市府對兒少保護案件一向採「有案即查、屬實即罰」原則處理，絕不寬貸。全案經司法機關調查，包括數位鑑識與醫療檢視等程序，均未發現犯罪實證。如今民事判決再度確認相關言論缺乏真實基礎，盼社會大眾理性看待。

教育局也指出，鄭男於行政調查期間若涉有脫序或侵害公務人員權益行為，相關單位已依法處理，目前仍待司法機關審理結果。

教育局呼籲，網路資訊傳播迅速，民眾在轉傳或評論前應多方查證，避免無意間成為不實訊息的擴散者。相關完整說明已公布於教育局官方網站及臉書專頁，盼外界以司法結果為依歸，讓校園回歸正常教學秩序，維護幼兒安心成長的學習環境。

