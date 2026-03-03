配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人

記者杜冠霖／台北報導

綠委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。不過，王定宇駁斥「報導有誤」，是愛爾麗董事長常如山為轉移焦點企圖脫罪。王定宇稍早公開受訪表示，自己婚姻關係在去年2月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責，至於家人們做為公眾人物的家人蠻辛苦的，對他們表達感謝。

▲綠委王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）



對於外界質疑婚姻關係，王定宇強調，並沒有婚內發生任何不正當關係，婚姻關係2月底就解除，這不是一件快樂的事情，也感謝太太幫很多忙，現在仍維持良好關係，家人與孩子們也會一起聚在一起。至於為何會有這樣的報導，是否有人涉嫌被檢調偵辦中，要透過誤導變成男女之間的問題轉移相關刑事案件，就交由北檢跟各位媒體查證，私人部分家庭跟婚姻有這樣的安排跟處理，跟大家說明。

王定宇指出，大家是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責，至於家人們做為公眾人物的家人蠻辛苦的，對他們表達感謝。

媒體詢問，今天早上報導出來後，是否有聯絡女方？王定宇回應，沒有。今天一早六點從台南出發搭高鐵到國會辦公室，一下車就處理公務。整件事情在他個人的情感部分，去年初就已經解除婚姻關係，這不是快樂的事，但解除後互相祝福。

王定宇表示，個人部分是單身的人，這個年紀也沒什麼好特別說明的，所以沒什麼大問題。媒體追問，所以目前是單身狀態？王定宇回應，對啦。還是再次感謝前妻，雙方很平和地在去年2月底解除婚姻。她之後仍願意在服務處幫忙，地方支持者也都看得到她忙進忙出。是蠻成熟的處理一段關係，家人也都了解。

身分證配偶欄目前是空白？王定宇指出，單身沒有什麼好隱瞞的，說謊就不好玩了，每個家庭有自己的酸甜苦辣，這是人生的過程、個人私事，並沒有像媒體所說的婚內如何，還有報導把之前的事情報出來，但檢調已經查明是假的，只因為是公眾人物還要被羞辱，就成熟面對。

有可能是政治攻擊？王定宇表示，不要這樣想，去年這時候就說解除婚姻了，也許就沒這些問題，但這是個人私事，不會有人敲鑼打鼓宣傳，把任何事情講政治、法律迫害，自己沒有這個習慣。去年2月底和平完成協議離婚，單身成年人不會去做任何傷害別人的事情。