政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王定宇今（3日）遭週刊爆料疑似「奪人小三」，王定宇稍早則回應，自己婚姻關係在去年二月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律。對此，《 ETtoday新聞雲》特別整理過去政壇中不少政治人物被拍到上摩鐵、偷情，有人避答也有人選擇坦承的「金句」。

王定宇 是朋友做任何事情不傷害人

王定宇今日被爆出疑似「奪人小三」，王定宇則出面駁斥「報導有誤」，強調並沒有婚內發生任何不正當關係，婚姻關係二月底就解除，這不是一件快樂的事情，大家是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責，至於家人們作為公眾人物家人蠻辛苦，對他們表達感謝。

王定宇 房東房客關係

其實早在2021年王定宇就曾被爆出與同黨的顏若芳同居，當時王定宇解釋示，兩人就是房東、房客關係，他在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，才剛開始租幾個月，太太也知道這件事，而顏若芳是遇到了就偶爾順道載一程，照片全都沒有親密互動還能編故事，真的是想太多。

王世堅 接受選民服務、犯全天下男人都犯的錯

時任台北市議員王世堅2006年被爆出帶女助理上摩鐵，起初他則澄清是「接受選民服務」，時隔一年王世堅才坦承「犯全天下男人都犯的錯」。未料，2014年王世堅又被爆出載女助理進出摩鐵，王世堅此次僅花39秒坦承犯錯，強調「我向社會大眾道歉，更向我太太、我的家人道歉，我一定深自反省」。

▼王世堅。（圖／資料照）

羅致政 沒有啦！

民進黨立委羅致政被周刊爆出與辦公室副主任粘珮瑩5天內上摩鐵兩次，剛開始矢口否認「怎麼可能，沒有啦」。

羅致政事後開記者會說明，但全程照聲明稿念，不斷跳針回應「事件始末已向家人說明，也已獲家人諒解」，但是兩人關係到底如何，並沒有解釋清楚。

▼羅致政。（圖／記者李毓康攝）

陳致中 無法回答也覺得很詭異

民進黨高雄市議員、前總統陳水扁的兒子陳致中，2010年爆出的「召妓」神秘女子「妮可」，引起全國高度關注，他先是否認爆料並揚言提告周刊。

不過法院開庭時卻發現陳致中和召妓男曾使用同一支手機打電話找小姐，面對檢察官詢問原因，陳致中說「無法回答，也覺得很詭異」。最後法院判決陳致中敗訴，需賠償周刊200萬元，還被揶揄「法院認證的召妓」。

▼陳致中。（圖／資料照）

吳育昇 過程就是大家所想的那樣

前國民黨立委吳育昇2009年被爆和女子開車上摩鐵，事後他開記者會坦承外遇，強調「過程就是大家所想的那樣」，他也坦言，開始懂得反省自己，講話也變得客氣許多，感謝太太陪伴走過低潮。

▼吳育昇。（圖／記者莊喬迪攝）

城仲模 肚子痛去上廁所

前司法院大法官兼任副院長城仲模2006年被媒體拍到，與某國立科大的助理教授一起進入摩鐵，兩人共處時間達70分鐘。事件爆發後，城仲模解釋當天是因為女方肚子痛，所以才開到汽車旅館去上廁所，否認外界所影射的婚外情。不過後來城仲模也因此請辭副院長。

童仲彥 看到邱主任不喜歡就不是男人

前台北市議員童仲彥被爆出與辦公室主任邱惠美交往，童仲彥則回應，「如果是男人看到邱主任，不喜歡就不是男人」，他也說，與妻子李秀環問題解決後，一切「都有可能」。

▼童仲彥。（圖／資料照）