台美貿易協定效力被打問號　卓榮泰：確保台灣最佳待遇

記者陳家祥／台北報導

美國最高法院判決總統川普開徵的對等關稅無效，川普政府援引《貿易法》等其他法源，仍向全球徵收15％關稅且疊加，使台美對等貿易協定效力受質疑。對此，行政院長卓榮泰今（3日）表示，我方密切與美方聯繫，確保台灣取得的最佳待遇；美方也承諾，完成內部行政與法律途徑後，將依序通知已簽約國家；他也將透過國會專案報告讓國人了解實質情況。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



立法院今邀卓榮泰率相關部會，針對台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。卓說，由副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的談判團隊，經過10個月的努力，從美國帶回來的談判的結果，尤其是針對無論是MOU跟ART這兩個部分，都已經取得了最佳的待遇。

卓榮泰強調，在全世界來看，對台灣所取得的這個結果，都相當的讓全世界覺得是值得肯定的，所以這個已經是最佳的待遇了。

「在美國最高法院判決之後，談判團隊也已經跟美方在密切地聯繫。」卓榮泰說，執政團隊為的是確認美方在往後的行政作為，也確保台灣已經取得的最佳利益、最佳的待遇，「美方也承諾在完成他內部的一些行政上的作為跟法律程序途徑之後，他會依序通知所有已經簽約的國家，當然也包括我國在內」。

卓榮泰說，這就是目前最新的一個狀況，現在已經全部向國人報告清楚了。今天稍後的專案報告在國會，整個進行的程度，一定會比任何的公聽會還更讓國人能夠清楚。