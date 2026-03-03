獨居母遭公車輾過慘亡！兒接惡耗悲認屍：出門買日用品遇死劫

記者邱中岳／台北報導

北市中山區2日上午發生一起死亡車禍，一名婦人遭公車輾過明顯死亡未送醫，警方原先在現場未發現肇事車輛，調閱周邊監視器畫面發現婦人是被公車輾斃，司機疑似未注意直接離開，並一路將公車開回北士科總站，前往將公車司機逮捕到案，兒子難過表示，平時與母親鮮少見面，但都會打電話聯繫，沒想到竟發生憾事。

警方調查，昨日上午8時許，69歲林姓婦人在八德路二段330號前的「中崙站」從41號公車下車，疑似要穿越馬路，逕自往車頭方向走去，進入駕駛視線死角。62歲的李姓公車司機疑未察覺車前有人，當場將婦人輾過，婦人頭部明顯留有車輪輾壓痕跡，臟器外露、腦漿外溢當場死亡。

▲公車司機「視線死角」輾斃婦人，兒子認為母親可能要去買日用品遇死劫。（圖／記者黃彥傑攝）

公車司機事後未注意發生事故便將車輛駛離，一路行駛至北士科總站，警方比對監視器畫面後鎖定涉案公車與駕駛身分，前往北市科總站將公車司機逮捕到案說明，確認李姓駕駛沒有喝酒，酒測值為0，李則坦承因為視線死角沒看到人才釀禍，訊後依過失致死罪嫌移送，獲檢方諭知20萬元交保。

警方立刻通知死者兒子到派出所，50歲的林姓兒子表示，母親平時獨居，因為工作忙碌所以鮮少上門探視母親，但都有用電話保持聯繫，沒想到竟然接到母親身亡的噩耗，認為母親平時不會亂跑，所以應該是搭公車要去買日用品才遇上死劫。