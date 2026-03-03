西門町日租套房命案　他為千元債務遭砍死！主嫌重判9年3月定讞

▲西門町發生命案，男子因債務糾紛遭人砍斷大動脈身亡。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市西門町成都路上的日租套房，5年前發生一起命案。套房中的袁姓男子因與男子劉宗仁有1000元的毒品買賣糾紛，袁男嗆對方「我很喜歡挑戰你」，最後遭劉男持西瓜刀猛刺，割斷大腿的大動脈，袁男送醫不治。一二審均將劉男重判有期徒刑9年3月，全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

本案發生於2021年7月17日晚間，袁男當天下午入住日租套房，因為與劉男有債務糾紛，袁男先傳送挑釁影片給劉男稱傳送「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」、「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」

劉男不滿，找了莊姓、李姓、簡姓3名友人，共同前往西門町，4人在凌晨1點左右進入日租套房，僅待了不到5分鐘就陸續離去。鄰房的租客聽到呻吟聲，出外查看，赫然發現袁男躺臥在血泊中，趕緊將他送醫急救。結果仍因左大腿股動脈遭割斷，失血過多，不治身亡。檢警過濾監視器畫面後，迅速逮捕劉宗仁等4名男子，並依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一審法院審理後，改依照傷害致死罪，將劉男判刑9年3月，其餘3名被告則分別被依照傷害致死罪幫助犯，判刑3年11月到3年6月不等刑期。案件上訴第二審，高院審理時，劉男雖說有賠償之意，但最後仍無法與家屬達成和解。高院二審最後駁回上訴，維持原刑度。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。