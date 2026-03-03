　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

西門町日租套房命案　他為千元債務遭砍死！主嫌重判9年3月定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲西門町發生命案，男子因債務糾紛遭人砍斷大動脈身亡。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市西門町成都路上的日租套房，5年前發生一起命案。套房中的袁姓男子因與男子劉宗仁有1000元的毒品買賣糾紛，袁男嗆對方「我很喜歡挑戰你」，最後遭劉男持西瓜刀猛刺，割斷大腿的大動脈，袁男送醫不治。一二審均將劉男重判有期徒刑9年3月，全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

本案發生於2021年7月17日晚間，袁男當天下午入住日租套房，因為與劉男有債務糾紛，袁男先傳送挑釁影片給劉男稱傳送「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」、「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」

劉男不滿，找了莊姓、李姓、簡姓3名友人，共同前往西門町，4人在凌晨1點左右進入日租套房，僅待了不到5分鐘就陸續離去。鄰房的租客聽到呻吟聲，出外查看，赫然發現袁男躺臥在血泊中，趕緊將他送醫急救。結果仍因左大腿股動脈遭割斷，失血過多，不治身亡。檢警過濾監視器畫面後，迅速逮捕劉宗仁等4名男子，並依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一審法院審理後，改依照傷害致死罪，將劉男判刑9年3月，其餘3名被告則分別被依照傷害致死罪幫助犯，判刑3年11月到3年6月不等刑期。案件上訴第二審，高院審理時，劉男雖說有賠償之意，但最後仍無法與家屬達成和解。高院二審最後駁回上訴，維持原刑度。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊5比1勝軟銀！費爾柴德、林安可雙安加溫
43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出
油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱
伊朗「一滴石油也不放行」　不敗教主見1檔股票傻了：跟著漲什麼
快訊／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊5比0擴大領先
戰爭若拖到4月　經濟部：全面煤電是最後手段
NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」
快訊／孫協志媽爆缺席婚禮　夏宇童首發聲
「鄭習會一定對國民黨選情加分」　蕭旭岑：中國與習近平很重要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝！花蓮小貨車側撞機車噴火花　女照服員頭部重創亡　

豪宅變軍火庫！啃老富二代嗑藥高調「請人吃子彈」　10萬交保

12歲少女酒吧泥醉慘遭2男撿屍　法官重判10年、9年半

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

當檢舉達人怕被揍！俗辣男盜別人身分送106案　警一通電話拆穿

彰化南瑤宮新春開箱！香油錢「鈔票山、硬幣海」堆滿桌

西門町日租套房命案　他為千元債務遭砍死！主嫌重判9年3月定讞

命懸一線畫面曝！20噸鋼捲掉眼前 騎士驚喊：還有兩個孩子要養

撞擊畫面曝！10歲童「橫衝雙黃線」　雙載夫妻「3人撞噴」滿身血

「不配合婊柯就抽銀根」　柯文哲爆檢察官黑料：一群人在幹我！

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

驚悚畫面曝！花蓮小貨車側撞機車噴火花　女照服員頭部重創亡　

豪宅變軍火庫！啃老富二代嗑藥高調「請人吃子彈」　10萬交保

12歲少女酒吧泥醉慘遭2男撿屍　法官重判10年、9年半

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

當檢舉達人怕被揍！俗辣男盜別人身分送106案　警一通電話拆穿

彰化南瑤宮新春開箱！香油錢「鈔票山、硬幣海」堆滿桌

西門町日租套房命案　他為千元債務遭砍死！主嫌重判9年3月定讞

命懸一線畫面曝！20噸鋼捲掉眼前 騎士驚喊：還有兩個孩子要養

撞擊畫面曝！10歲童「橫衝雙黃線」　雙載夫妻「3人撞噴」滿身血

「不配合婊柯就抽銀根」　柯文哲爆檢察官黑料：一群人在幹我！

日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

伊朗重創！中東格局大洗牌　陸學者：以國、土國影響各有提升

滬指創十年新高！油氣類股領漲　資源能源型ETF持續湧入資金

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

OpenAI國防部合作掀波瀾　ChatGPT單日卸載飆升295%

王座國際6大品牌應援中華隊　3人以上同行享85折

被拍下的虔誠！　翁章梁連趕兩廟默禱15秒...求媽祖讓雨停一下

民進黨高雄11選區議員初選民調出爐　2屆副議長再度落馬

驚悚畫面曝！花蓮小貨車側撞機車噴火花　女照服員頭部重創亡　

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

社會熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

即／遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　黃國昌北檢應訊

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

更多熱門

相關新聞

兒少性侵追訴權僅20年　8大法官罕見合體

兒少性侵追訴權僅20年　8大法官罕見合體

司法院目前僅有8名大法官，但自去年底開始，其中5名大法官持續做出憲法判決，但另外3名大法官也持續拒絕參與判決。不過8名大法官2日為了「兒少性侵追訴權案」，全體參與說明會。參與說明會的律師團會後指出，8名大法官中有超過6名大法官提問，討論踴躍，顯見本案至關重要；也希望未來本案能召開言詞辯論庭，共同保護兒少權益。

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

塞肛口吞115顆毒球　 2正妹灌腸10小時拉到虛脫

弟爭產不成狠刺兄8刀　判7年定讞

弟爭產不成狠刺兄8刀　判7年定讞

即／北捷行天宮站「車廂內喊殺人」！　警掌握犯嫌身份了

即／北捷行天宮站「車廂內喊殺人」！　警掌握犯嫌身份了

川普關稅踢鐵板！全美2000公司集體開告

川普關稅踢鐵板！全美2000公司集體開告

關鍵字：

法律人權殺人傷害致死毒品債務最高法院日租套房

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面