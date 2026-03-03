被兒撞見和16歲少年「泳池派對發生性關係」　43歲女市長被捕

▲前任女市長被捕。（圖／翻攝自Louisiana State Police）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州德里德市(DeRidder)前任女市長羅伯斯(Misty Roberts)，傳出和一名16歲少年發生性關係，她的孩子聲稱親眼目睹事件。誇張事件傳出後，她已於2024年7月底辭去市長職務，幾天後被捕並被指控多項罪名。

女市長被控性侵 兒女親眼目睹事件

43歲女子羅伯斯，被控2024年擔任德里德市長期間，在一次聚會中與一名16歲少年發生性關係。羅伯斯的兒子告訴警方，他透過窗戶縫隙看到母親與他的朋友發生關係，當下不確定自己到底看到了什麼。

羅伯斯的女兒接受官員偵查時也作證表示，那天晚上她看到母親和那名少年「2人的身體壓在一起」。羅伯斯的姪子也坦承有目睹到事件，根據2人的動作，認為應該是在進行性行為。

羅伯斯被捕後，被指控三級性侵罪與唆使未成年犯罪等罪名，目前她已否認所有指控。隨著案件持續進行審理，法庭上曝光多則羅伯斯與親友間的簡訊內容，顯示她在事件發生後緊急購買了事後避孕藥，還有兒子與她對質目睹事件的內容，審判仍在進行中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​