美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

▲ 川普稱將對使館遭襲祭出報復。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐沙烏地阿拉伯大使館於當地時間3日清晨遭襲，沙烏地阿拉伯國防部證實有2架無人機直接撞擊使館建築，引發火勢並冒出陣陣黑煙。美國總統川普預告將祭出反擊，但現階段認為不需要派出地面部隊。

川普預告復仇 「你們很快就會知道」

美媒NewsNation記者梅爾（Kellie Meyer）在社群平台X撰文透露，川普得知利雅德使館遭襲當下第一個反應是「你們很快就會知道」美方如何復仇。

被問及是否擔心美國境內甚至本土可能遭受更多攻擊，川普回應，「不，這是戰爭的一部份。不論人們喜歡與否，這就是戰爭的一部分，事實就是如此。」

暫不派地面部隊 川普不透露細節

川普還稱，美國地面部隊僅會在「有必要時」部署。當記者追問門檻為何時他說道，「我不會告訴你任何細節。我的意思是我認為沒有必要，我認為不會有任何我們需要這麼做的必要。」

▲ 美國駐利雅德大使館遭2架無人機襲擊。（圖／翻攝自X）

目擊者：爆炸聲響徹使館區 黑煙竄出

《路透》此前報導，利雅德使館區清晨傳出爆炸巨響，目擊者描述現場冒出大量黑煙。知情人士透露，爆炸聲響徹整個外交使團聚集區，火焰隨即從美國使館竄出。

沙國國防部稍後在社群平台X發布聲明指出，這起無人機攻擊造成「有限範圍」的火災，建築物僅受到輕微損害。根據《福斯新聞》，由於攻擊發生時使館內並無人員，因此未造成傷亡。

使館區再傳2起爆炸 美籲公民就地避難

事發後不久，使館區再度傳出2起爆炸聲響。美國駐沙烏地使團透過X平台發布安全警報，範圍涵蓋利雅德、吉達（Jeddah）及達蘭（Dhahran）等主要城市，強烈建議境內美籍公民「立即就地避難」，並限制非必要人員接近軍事設施。