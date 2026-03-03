台中外事警反詐直播觸及人數亮眼　馬尼拉經文辦事處贈感謝狀

▲田佩玉（右二）前往馬尼拉擔任直播講師，馬可羅（左二）上月底至一分局致贈感謝狀。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局外事巡官田佩玉，去年11月受邀前往馬尼拉經濟文化辦事處台中分處，擔任「交通安全與反詐騙預防」直播講師，該場直播觸及人數達4萬1800人次，創下菲辦直播歷年新紀錄；上月底馬尼拉經濟文化辦事處台中分處領事事務員馬可羅，專程拜訪一分局，宣讀並致贈感謝狀。

一分局今天表示，田佩玉去年11月7日前往馬尼拉經濟文化辦事處台中分處擔任直播講師，以實務經驗結合法規說明，解析常見交通違規樣態及罰則規定，並拆解詐欺集團慣用手法，提醒移工朋友勿因詐團話術，淪為車手或共犯。

一分局指出，該場直播同步傳遞全球各地工作的菲籍勞工，觸及人數達4萬1800人次，刷新菲辦直播歷年紀錄。

馬可羅於2月24日晚間，代表馬尼拉經濟文化辦事處台中分處朱靖雅，專程拜會一分局，宣讀並致贈感謝狀，肯定警方主動跨出機關，將安全送進移工社群。

馬可羅表示，菲國在台移工眾多，但對於法令的了解不多，有時候看到道路的交通號誌容易誤解，因此曾有將機車騎上快速道路的案例，而近期詐騙案件頻傳，部分移工因語言與法令理解落差，容易成為不法集團利用對象。警方透過直播宣導，等於提前築起一道防線，意義重大。