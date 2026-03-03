　
王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／翻攝自艾爾麗官網）

▲愛爾麗集團執行長劉怡萱。（圖／翻攝自艾爾麗官網）

記者周亭瑋／綜合報導

立委王定宇今（3日）遭週刊踢爆疑似「奪人小三」，與愛爾麗集團執行長劉怡萱共築愛巢。今年57歲的他情史爭議不斷，從早期的「幹人妻」噴漆事件、與時任民進黨發言人顏若芳的「8000元租屋」風波，到如今的離婚同居爭議，風流史引發政壇熱議。

▲▼王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲王定宇情史爭議。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

2021年03月：與顏若芳同居過夜　辯稱「8000元租房」

五年前，王定宇被拍到頻繁出入時任民進黨發言人顏若芳的住處，一周最高過夜五次，顏若芳還負責買早餐與接送。

消息曝光後，王定宇堅稱雙方是「房東與房客」關係，每月支付8000元分租休息處。然而，立法院明明有免費宿舍可住，且該屋格局被爆出唯一的衛浴就在顏若芳的主臥室內，分租邏輯遭外界強烈質疑，更被網友大酸是「純情房客俏房東」。

▲▼王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

事後，王定宇公開道歉，表示孤男寡女共處一室確實不妥，並終止租約。

▲顏若芳。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲顏若芳。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

2021年04月：遭爆外遇醫生娘　服務處被噴漆「幹人妻」

王定宇過去在台南的服務處曾遭人噴漆抗議，大大的「幹人妻很爽嗎」字眼引發社會關注。狗仔葛斯齊隨後加碼爆料，影射王定宇外遇一名正妹醫生娘，甚至傳送「我想要你」、「要穿怎樣來見我，拍給我看」等親密訊息。

儘管王定宇憤而提告加重誹謗，但檢方認為葛斯齊已進行多方查證，包含比對LINE貼圖與打卡時間，並非無端造謠，最終以罪嫌不足裁定不起訴，讓這樁「人妻風波」更添謎團。

►「X人妻很爽嗎？」王定宇服務處遭潑漆　犯嫌快手連跑2地狂噴

▲▼王定宇服務處遭潑漆。（圖／民眾提供）

▲王定宇服務處遭潑漆。（圖／民眾提供）

2026年3月：遭爆奪人小三築愛巢　對象竟是「E級名媛執行長」

《鏡週刊》今日最新爆料指出，王定宇疑似介入他人感情，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱在台北、台南兩地祕密同居。爆料內容形容兩人關係緊密，宛如共築愛巢。

不過更勁爆的是，王定宇這回是搶人小三，劉怡萱幾年前便和愛爾麗集團總裁常如山交往，從他們一起外出同車的照片可以看出，雙方親密關係不言可喻。

▲▼愛爾麗集團2023年至刑事局致贈獎金，執行長劉怡萱。（圖／刑事局）

▲「E級名媛執行長」劉怡萱。（圖／刑事局）

至於本次爆料的女主角，是現年43歲、在台南被封為「台南一枝花」的劉怡萱。出身台南的她擁有 163 公分的高挑身材，畢業於文化大學體育系，現任愛爾麗集團執行長，在醫美業界相當知名。劉怡萱過去曾有一段婚姻並育有一女，情史同樣精彩，先前曾傳出與愛爾麗集團董事長常如山交往，更有消息指她獲贈總價近億元的三間豪宅。

►王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底如專業小三

▲劉怡萱。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲「E級名媛執行長」劉怡萱。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

王定宇最新聲明反擊：早已離婚　指富商轉移性侵案焦點

針對今日爆料，王定宇透過辦公室發出聲明澄清，表示媒體報導有誤，他與太太已於去年2月底協議離婚，並於8月完成換證，雙方和平分手，目前前妻仍協助服務處公務，強調「並非婚內出軌」。

相關新聞

王定宇遭爆「奪人小三」　粉專酸：搶了你的女人還想服務你的靈魂

王定宇遭爆「奪人小三」　粉專酸：搶了你的女人還想服務你的靈魂

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。王定宇今（3日）澄清，已於去年2月底跟前妻協議離婚，目前為單身狀態。對此，粉專政客爽大酸，這種「入府、入戶、入心」選民服務，從南到北，無縫接軌，這種把「別人的愛巢」當成「選民服務處」的精神，難道不值得大家起立鼓掌嗎？充分體現了什麼叫作「搶了你的女人，還想服務你的靈魂」。

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

政壇風流男語錄一次看！　王定宇喊房東房客、王世堅稱是選民服務

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

王定宇愛爾麗劉怡萱離婚情感風波

