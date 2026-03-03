人妻軍官極樂不倫！帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

▲男女軍官同袍爆婚外情，台南地院判定被告2人連帶賠償40萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

在國軍同一部隊服役、同為軍官身分的莊姓男子與李姓女子，被莊男妻子提告指控，丈夫與李女至少3度發生性行為，嚴重侵害其配偶權，李女則辯稱僅發生1次，且不知莊男已婚，案經台南地院審理後，認定2人有1次婚外性行為，侵犯配偶權情節重大，判決李女與莊男須連帶賠償40萬元精神慰撫金，全案可上訴。

判決資料指出，李姓女子與前夫同為軍官，2人於2016年9月結婚，但已於2023年底經法院調解離婚。莊姓男子與妻子則於2021年初結婚，婚後育有數名子女。莊、李2人及李女前夫3人皆在同一部隊任職，長期為軍中同袍，彼此熟識。

莊妻主張，李女明知莊男是有婦之夫，仍於2023年1月至7月下旬間，與莊男多次前往李女前夫住處發生性行為，至少3次，其中包括李女自承的1次。莊妻法院指控，這段不當男女關係已嚴重破壞婚姻信賴基礎，使她承受極大精神痛苦，因此提告請求李女與莊男連帶賠償100萬元。

台南地院審理時，莊妻提出李女前夫住家監視器畫面為證，影像中可見莊男全裸、李女僅穿著內衣褲的情況，顯示2人確有不尋常親密接觸。法官採信其指控，認為該畫面足以證明雙方存在不當男女交往關係。

另2人性行為次數部分，李女只承認一次，其餘被指控次數未正面回應。李女辯稱，該次性行為發生於2023年7月下旬，當時她誤信莊男說法，以為對方已與妻子離婚，並不知情他仍為人夫。但法官調查發現，早在2022年間，李女曾協助莊男將莊妻座車「民用轉軍用」的申請資料傳送給軍中承辦人員，辦理軍用車證，相關文件明載車輛所有權人為莊男妻子，足證李女對莊男婚姻狀況並非毫不知情，其辯詞難以採信。基於證據法則，法官認為難以證明2人性行為達3次，僅採信李女自承的1次性行為。

法官指出，配偶權屬於婚姻關係中重要的身分法益，任何人不得任意侵害。即便僅有1次婚外性行為，仍可能對婚姻造成重大傷害。本案中，2名被告同為軍官，理應更自律自重，卻仍逾越界線，對原告造成精神打擊，情節不可謂輕。

關於慰撫金金額，法官審酌實際加害情形、造成影響程度、原告所受精神痛苦、兩造身分、教育程度、職業與經濟狀況等因素，並參酌雙方戶籍及財產所得資料，認為以40萬元作為精神慰撫金屬適當範圍；至於超過部分，則不予准許。

法官強調，婚姻制度以忠誠為基礎，任何第三人明知對方已婚仍介入，均屬對配偶權之侵害。即使雙方後來各自婚姻出現變化，也無法回溯消弭侵權責任。本案得依法提起上訴。