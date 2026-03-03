　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中新光三越氣爆案首開庭　百貨與3員工全部否認犯罪

記者許權毅／台中報導

新光三越台中中港店去年2月13日發生氣爆案，導致5死悲劇。台中地院3日首度開庭，包含新光三越法人、許姓店長、滑姓副理、吳姓課員均否認犯罪。

▲▼台中新光三越氣爆現場。（圖／記者許權毅攝）

▲台中新光三越氣爆案今日首度開庭。（圖／記者許權毅攝）

法官李宜璇指出，先前已經收到書狀，今日僅就答辯方向確認。許姓店長在庭上說：「報告法官，因為對於起訴書內容有疑義，是否可以請律師代為回答。」滑姓副理也「照樣照句」回應，惹得李宜璇質問，書狀就已經「否認犯罪」，為何不能當庭陳述，3人才低語直言是否認犯罪；新光三越法人也由律師陳述，認為仍有調查證據與法律適用問題，否認犯罪，認為不適用簡式判決審理。

▲▼新光三越店長許宜敬,律師凃榆政。（圖／記者許權毅攝）

▲▼新光三越店長許男（上圖藍衣）與新光三越法人律師凃榆政（下）。（圖／記者許權毅攝）

▲▼新光三越店長許宜敬,律師凃榆政。（圖／記者許權毅攝）

起訴書指出，氣爆案發生後，中檢隨即指揮進行調查，經鑑識、蒐證、釐清氣爆原因，以及傳訊被告及證人共89人次，同時調取會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線開關配置資料後，查明新光三越中港店當時並未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫，即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未有替代防護措施，施工前也未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，最終瓦斯主幹管遭扯落破損外洩，遇上水電工剪除電纜產生的火花，釀成氣爆悲劇。

遭中檢起訴的13人中，包括新光三越(法人)、中港店許姓店長、總公司店舖開發部滑姓副理、總公司店舖開發部吳姓課員、負責中港店店鋪管理、電機及消防安全管理的莊姓業務、呂姓業務、李姓業務、謝姓業務；以及承包12樓改裝工程的協鑫室內裝修設計公司陳姓負責人、負責拆除作業的豐厚工程行吳姓負責人、包商鎮合工程有限公司王姓父子2人、怪手駕駛李男。

中檢指出，許姓店長於施工前未能掌握12樓天然氣總開關及管線狀況，滑姓副理等人施工前應督導他人確保無瓦斯危害，然原設於天花板內支瓦斯漏氣檢知器，施工前已由廠商拆除，但卻未設置任何替代防護措施；後天然氣公司人員依據新光三越人員之申請，於2月10日拆除12樓部分美食櫃位瓦斯表並封塞表後管線（瓦斯表前之表外管仍充滿瓦斯），而莊、呂、李、謝4人均未確實確認瓦斯已完全阻斷。

▲新光三越中港店氣爆，檢方30日起訴13人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

▲▼新光三越中港店氣爆案檢方共起訴13人。（圖／ETtoday資料照）

▲新光三越中港店氣爆，檢方30日起訴13人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

2月13日案發當天上午8時許，王姓包商指派李男駕駛怪手進行拆除作業，3人均知瓦斯管線緊鄰天花板，且怪手作業高度高於管線埋設位置，卻未採取必要防護；且室內設計公司陳姓負責人、莊姓業務、李姓業務均知悉天花板內有瓦斯管線，卻未聯繫瓦斯公司或調閱管線圖說，僅以目視巡查並關閉部分分歧開關，漏掉12樓2處瓦斯總開關，導致瓦斯主幹管持續供氣。

當天上午10時48分，李男操作怪手時不慎扯落「雪嶽山」櫃位上方天花板內之瓦斯主幹管暨分歧管，致使瓦斯持續外洩，並蓄積於天花板上方空間；而不知情的黃姓水電工人，於當天上午11時33分許在「想想咖哩」櫃位前使用電動電纜剪除電線時產生火花，進而引爆已達爆炸濃度之瓦斯，引發氣爆，並最終造成5人死亡、35人受傷。

中檢偵結後，認為被告13人涉犯過失致人於死、過失傷害、職業安全衛生法等罪嫌，依法將其起訴。中檢指出，新光三越為全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集之百貨據點，理應以高標準落實施工管理，然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有之監督責任，致使安全審查機制全面失靈。

中檢指出，被告等人於施工前、中未盡查核、監督、防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀成「我國百貨史上最嚴重」之公共安全事故，嚴重動搖社會大眾對於大型企業公共安全管理之信賴，雖新光三越總公司已與部分被害人家屬與傷者達成和解，惟被告等人過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，爰建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆料翻車！台南鄭姓網紅判賠20萬　下架61則貼文
常如山聲明否認性侵　「目擊劉怡萱王定宇共處一室情緒激動」
王定宇前妻臉書「一早悄改單身」！最新PO文曝
快訊／費爾柴德連兩安！中華隊2局上攻下3分
警報完全沒響！美軍6人殉職　基地炸成焦黑
快訊／記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌
配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人
快訊／AAA今年確定重返台灣！
婚姻去年2月已解除！王定宇：無婚內不當　這不是一件快樂的事情
被控偷情E級名媛「奪人小三」　王定宇親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警局前撞倒4輛等紅燈機車！桃園休旅車駕駛疑癲癇發作肇禍

爆料翻車！網紅造謠幼兒園長性侵　判賠20萬+下架61則貼文

快訊／國一路竹「2大夾1小」連撞 小客車44歲駕駛命危搶救中

人妻軍官極樂不倫！帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

獨居母遭公車輾過慘亡！兒接惡耗悲認屍：出門買日用品遇死劫

台中外事警反詐直播觸及人數亮眼　馬尼拉經文辦事處贈感謝狀

快訊／台中新光三越氣爆案首開庭　百貨與3員工全部否認犯罪

南投廂型車撞死騎士！8移工下車狂奔畫面曝　主嫌逃近2月遭逮

女童搭採蚵車遭摸胸！家人意外拍下　色男辯「沒有故意」遭打臉

快訊／宣判前再出招！柯文哲聲請評鑑　控林俊言押人取供3大罪狀

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

警局前撞倒4輛等紅燈機車！桃園休旅車駕駛疑癲癇發作肇禍

爆料翻車！網紅造謠幼兒園長性侵　判賠20萬+下架61則貼文

快訊／國一路竹「2大夾1小」連撞 小客車44歲駕駛命危搶救中

人妻軍官極樂不倫！帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

獨居母遭公車輾過慘亡！兒接惡耗悲認屍：出門買日用品遇死劫

台中外事警反詐直播觸及人數亮眼　馬尼拉經文辦事處贈感謝狀

快訊／台中新光三越氣爆案首開庭　百貨與3員工全部否認犯罪

南投廂型車撞死騎士！8移工下車狂奔畫面曝　主嫌逃近2月遭逮

女童搭採蚵車遭摸胸！家人意外拍下　色男辯「沒有故意」遭打臉

快訊／宣判前再出招！柯文哲聲請評鑑　控林俊言押人取供3大罪狀

OpenAI修訂與戰爭部協議　明定不得用於監控美國公民

國家盛典首選！台塩海洋鹼性離子水　榮膺2026台灣燈會指定用水

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

教頭預測菊池雄星先發投韓國　韓國隊今打線變動！安賢民扛4棒

馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度　拚斜槓跑業務

為何此時遭爆料？　王定宇：是否有人涉刑事案件要誤導帶風向

連2天開路先鋒金倒永！韓國打線出爐　安賢民4棒、惠特科姆守三壘

前藍委赴美國會作證共軍毀電纜！　籲立院別因黨爭卡國防預算

米其林推薦香港老牌「佳佳甜品」出包　進口中國黑芝麻鎘超標

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

社會熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

王定宇「搶人小三」回應了！　反控富商涉嫌性侵女員工未遂

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

基隆所長奇葩教學！舔指驗車再入口

醫美教父的小三被搶走！　突襲怒見王定宇遺留物

即／遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　黃國昌北檢應訊

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

即／拒檢衝撞警察！新北BMW狂逃遭開槍圍捕

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長獨自洗車畫面曝

更多熱門

相關新聞

台中燈會超正女警引關注　小編搞怪附IG

台中燈會超正女警引關注　小編搞怪附IG

台中燈會將於明(3)日畫下句點，適逢活動尾聲，台中市警局在粉專分享燈會期間交通疏導與管制資訊，同時貼出多張員警執勤照片，未料其中一名外型亮眼的女警意外成為焦點，讓網友瞬間「歪樓」，留言區湧入大批朝聖訊息，直呼「以後炒菜不用放鹽，因為美女的美貌無需多言」、「太正了」，甚至敲碗求IG帳號，掀起一波討論熱潮。

富人的「聖誕禮物」！　七期豪宅王毛胚屋1.35億賣出

富人的「聖誕禮物」！　七期豪宅王毛胚屋1.35億賣出

單價衝93萬！　神秘人5.89億預訂七期整棟商場

單價衝93萬！　神秘人5.89億預訂七期整棟商場

車門沒鎖停路邊　台中54歲男陳屍車內

車門沒鎖停路邊　台中54歲男陳屍車內

男誘騙女童少女裸聊存照片　判3年9月

男誘騙女童少女裸聊存照片　判3年9月

關鍵字：

台中新光三越氣爆開庭審理犯罪

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面