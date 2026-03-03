「舌舔驗車瘋傳」基隆警局急抓內鬼！議員霸氣認了：就是我

▲基隆警所長「舔指驗車」影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

基隆市忠二路派出所近日爆發所長涉嫌霸凌同仁事件，所長徐紹文因不滿警用機車未清洗，竟當眾咆哮同仁，甚至出現「舌舔手指」塗抹車殼檢驗乾淨度的脫序行為。影片曝光後引發社會譁然，基隆市警局隨即對其記申誡處分；然而，內部卻傳出正全力追查影片外流的「吹哨者」，此舉徹底惹火新北市議員黃淑君。

「吹哨者就是我！」黃淑君霸氣一扛保護基層

針對基隆市警局疑似展開內部清算，新北市議員黃淑君在社群霸氣回應，直接對警察局高層開嗆，「基隆市警察局開始在找誰是吹哨者？我告訴你，吹哨者就是我黃淑君啦！」

她痛批，警局不思反省管理問題，竟還有臉發新聞稿找人，更發出最後通牒，強調若有任何基層同仁因此案被約談、調查或懲處，她絕對會公開「無良長官」的名單。

▲新北市議員黃淑君霸氣回應。（圖／翻攝自Threads）

舌舔車牌檢驗！基隆「第一所」所長官威驚人

這起爭議源於被戲稱為「基隆第一所」的忠二路派出所，業務繁重、壓力極大，所長徐紹文在影片中被拍到對同仁咆哮，甚至做出超越一般常理的檢驗動作。

他用舌頭舔過手指後，來回塗抹警車車牌與車殼，試圖以此證明車輛沒洗乾淨。影片流出後，不少網友傻眼直呼，「這是職場霸凌還是心理有問題？」「把警察當成什麼了？」

網友狂讚：派得好喜歡！感謝俠女勇於出聲

黃淑君議員的強硬立場迅速在網路發酵，留言區湧入大批支持者與基層員警，感謝她擋在第一線對抗官僚文化，「感謝議員勇於出聲堅持正義！如果沒人發聲，警察怎麼有底氣保護人民！」「議員怎麼這麼派！派的我好喜歡」、「幸好有你，不然這件事又要不了了之」、「淑君議員真有 guts」、「妳是俠女！愛死了」、「就是要這樣對付無良長官」、「基層警察也是人，不該被這樣踐踏自尊」、「支持議員揪出背後搞清算的長官」。