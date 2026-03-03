　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

▲▼以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

美國、以色列聯手對伊朗展開「史詩怒火行動」後，中東軍事緊張情勢升高，外交部政務次長吳志中今（3日）表示，滯留中東地區的僑胞約200人，但大部分的國家都沒有撤僑的計畫。粉專「洛杉磯猶太小街誌」就分享，2023年哈瑪斯襲擊以色列，台灣辦事處不僅即時關心，且辦事認真負責。

台灣辦事處的行為讓他感動

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專「洛杉磯猶太小街誌」發文，認識不少在以色列的中國人，衝突爆發後，紛紛抱怨「中國大使館電話從來不接」，但居然有報導指出，中國派航母、戰艦到以色列接僑胞，好友傻眼直言「屁啦！我怎麼人還在這裡？」

相較之下，台灣辦事處負責又貼心，讓他很感動，他回憶2023年哈瑪斯襲擊以色列，他人在以色列，由於手機設為靜音，錯過了台灣辦事處的多次來電，「辦事處會一直打、一直打、一直打，打到我覺得，如果是詐騙也是挺有心的」。

電話接起來，是熟悉的台灣口音，他回憶「我第一秒深呼吸又哽咽，對方問我們全家都好嗎？安全嗎？然後我又眼眶泛淚了！」與台灣辦事處相比，媽媽對自己報平安的反應則很平淡，媽媽都說「什麼事？我等等要去台文查經班，拜拜！」「你們以色列現在好嚇人，先這樣，我要去祈禱會，拜拜！」

這次美國、以色列襲擊伊朗，雙方激烈交火，他同樣跟媽媽報平安，但媽媽掛掉電話，傳訊息表示「我在接待日本朋友，明天再說！」他無奈直呼「連沒有血緣關係的辦事處都更關心我…」。

最後，他提醒，網路上有人宣傳，出示台胞證，大陸駐以色列大使館可以幫助撤離避險，「有人不介意少些器官也可以的話…那我們就不要阻擋達爾文。更不要告訴他們，台灣辦事處每次都有準備陸路跟班機撤僑喔。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量
快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」
快訊／大甲媽祖遶境時間出爐！
空襲伊朗總統府！以軍再轟德黑蘭　百架戰機狂投250枚炸彈
成功擊落伊朗飛彈！　南韓國產「天弓2型」受矚目
宜蘭奕順軒糕餅出包！　同批產品勒令下架
LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

營運9年倒閉！台灣支付「RE‧X」開放債權申報　用戶3/15前快登記

重訓該選早上還是晚上？日本專家解密「生理時鐘」：下午這時段練最有效

北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調　光膜天花板成質感關鍵

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

宜蘭奕順軒乳酪餅出包！10元大塑膠膜吃進嘴　同批產品勒令下架

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

【廣編】宮古島攝影募集！最大獎送亞洲不限航點經濟艙來回機票

營運9年倒閉！台灣支付「RE‧X」開放債權申報　用戶3/15前快登記

重訓該選早上還是晚上？日本專家解密「生理時鐘」：下午這時段練最有效

北捷「台北車站」紅線閘門翻新！灰白時髦色調　光膜天花板成質感關鍵

台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

LIVE／元宵節迎「血月」　錯過再等46年

宜蘭奕順軒乳酪餅出包！10元大塑膠膜吃進嘴　同批產品勒令下架

今晚到明晨濕涼「探14度」　周五起再2波東北季風

捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

美伊衝突擴大！美國下令6國非必要政府人員與眷屬撤離

台中客運煞不住！無辜休旅車慘遭「夾擊」　2人送醫

孩子滿月「27歲爸成植物人」　妻苦撐多年！近況惹淚醫護

他每天快走30分鐘「人變了」！醫認證：非心理作用

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

從職籃跳上NBA舞台！MOMO加入《宇宙啦啦隊》半年圓夢

池上警消深夜守護不缺席　合力勸說助獨居長者送醫護健康

桃園航空城安置住宅元宵團拜　張善政：持續打造宜居新生活圈

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

【哈米尼身亡街頭慶祝】伊朗民眾「歡呼起舞」　放火燒雕像、推倒紀念碑

生活熱門新聞

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇去年2月就離婚　前妻臉書「一早悄改單身」

常如山聲明否認性侵　「目擊她與王定宇共處一室情緒激動」

玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

馬國弼欠債5000萬「還剩5萬」　律師讚：稀有動物

今挑戰冷氣團！　下波估更強

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

伊朗「一滴石油也不放行」　他見1檔股票漲了

全台下3天！　今降10℃越晚越冷

「沐薇」驚傳倒閉！240人氣炸申訴　她剛儲5萬秒蒸發

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

更多熱門

相關新聞

再不打就來不及！尼坦雅胡：伊朗偷建地下掩體

再不打就來不及！尼坦雅胡：伊朗偷建地下掩體

以色列總理納坦雅胡1日接受《福斯新聞》專訪時親自說明選在此時攻擊伊朗的原因。他透露，伊朗正在興建新的核武設施與地下掩體，若不立即採取行動，這些設施將在數月內變得「無法攻擊」，屆時伊朗不僅能威脅以色列，甚至可能對美國構成威脅或藉此勒索美國，因此必須把握時機發動攻擊。他也強調，這場戰爭「可能需要一段時間」，但絕不會演變成曠日費時的無止境衝突。

發撤離令！　以總理准了地面部隊進入黎巴嫩

發撤離令！　以總理准了地面部隊進入黎巴嫩

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

川普訪中恐添變數？習近平陷「兩難局面」

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

中東情勢持續惡化！　外交部：約旦和埃及旅遊警示燈上調為「橙色」

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

川普關鍵通話曝！「遊說庫德族」出兵攻伊朗

關鍵字：

台灣撤僑中東衝突以色列哈瑪斯外交部

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」

警報沒響　美軍6人殉職細節曝光

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

「E級名媛」劉怡萱情史超狂！大學同學：被她盯上的都會暈

王定宇「風流情史」一次看！從醫師娘到「E級名媛執行長」

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面