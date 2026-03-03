台灣辦事處「1暖舉」　住以色列台人感動爆：比家人還關心我

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國、以色列聯手對伊朗展開「史詩怒火行動」後，中東軍事緊張情勢升高，外交部政務次長吳志中今（3日）表示，滯留中東地區的僑胞約200人，但大部分的國家都沒有撤僑的計畫。粉專「洛杉磯猶太小街誌」就分享，2023年哈瑪斯襲擊以色列，台灣辦事處不僅即時關心，且辦事認真負責。

台灣辦事處的行為讓他感動



粉專「洛杉磯猶太小街誌」發文，認識不少在以色列的中國人，衝突爆發後，紛紛抱怨「中國大使館電話從來不接」，但居然有報導指出，中國派航母、戰艦到以色列接僑胞，好友傻眼直言「屁啦！我怎麼人還在這裡？」

相較之下，台灣辦事處負責又貼心，讓他很感動，他回憶2023年哈瑪斯襲擊以色列，他人在以色列，由於手機設為靜音，錯過了台灣辦事處的多次來電，「辦事處會一直打、一直打、一直打，打到我覺得，如果是詐騙也是挺有心的」。

電話接起來，是熟悉的台灣口音，他回憶「我第一秒深呼吸又哽咽，對方問我們全家都好嗎？安全嗎？然後我又眼眶泛淚了！」與台灣辦事處相比，媽媽對自己報平安的反應則很平淡，媽媽都說「什麼事？我等等要去台文查經班，拜拜！」「你們以色列現在好嚇人，先這樣，我要去祈禱會，拜拜！」

這次美國、以色列襲擊伊朗，雙方激烈交火，他同樣跟媽媽報平安，但媽媽掛掉電話，傳訊息表示「我在接待日本朋友，明天再說！」他無奈直呼「連沒有血緣關係的辦事處都更關心我…」。

最後，他提醒，網路上有人宣傳，出示台胞證，大陸駐以色列大使館可以幫助撤離避險，「有人不介意少些器官也可以的話…那我們就不要阻擋達爾文。更不要告訴他們，台灣辦事處每次都有準備陸路跟班機撤僑喔。」