台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

▲美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者李姿慧／台北報導

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，中東戰火不斷升溫，空域關閉，阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）今天往返中東航班共5架次持續取消。觀光署統計，目前有76團、2059名旅客受影響，包括取消旅客，仍滯留海外的台灣旅客破千人。

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東持續關閉領空，阿聯酋航空今天(3日)往返杜拜3架次航班繼續停飛。

阿聯酋航空表示，由於空域關閉，營運受限並暫停航班，3月2日晚間開始營運有限數量的航班，優先安排較早預訂的乘客，旅客除非接到通知，否則勿前往機場，其他所有航班仍暫停運營，直至另行通知。至於台北往返杜拜航班，今天仍有3架次取消。

阿提哈德航空表示，目前已有部分航班陸續恢復，但以歐洲和印度航線疏散旅客為優先，今天台北往返阿布達比2架次仍取消。

阿提哈德航空指出，明天3月4日台北時間晚上6:00前的飛機持續取消，也就是返台班機取消，3月4日台北晚上出發的班機是否取消或恢復飛行，目前尚未確定。

觀光署表示，有關戰爭影響致中東領空關閉，經洽詢主要辦理旅行社，經統計自2月28日起受影響團體共約76團、2059人，包含取消出團退費約31團、851人，受航班影響滯留國外的旅客約45團、1208人。

觀光署強調，觀光署已請各旅行社妥為因應，積極協助旅客返國，若暫時無法歸國，也應妥善安排旅客食宿。