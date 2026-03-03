　
台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

▲▼以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者李姿慧／台北報導

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，中東戰火不斷升溫，空域關閉，阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）今天往返中東航班共5架次持續取消。觀光署統計，目前有76團、2059名旅客受影響，包括取消旅客，仍滯留海外的台灣旅客破千人。

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東持續關閉領空，阿聯酋航空今天(3日)往返杜拜3架次航班繼續停飛。

阿聯酋航空表示，由於空域關閉，營運受限並暫停航班，3月2日晚間開始營運有限數量的航班，優先安排較早預訂的乘客，旅客除非接到通知，否則勿前往機場，其他所有航班仍暫停運營，直至另行通知。至於台北往返杜拜航班，今天仍有3架次取消。

阿提哈德航空表示，目前已有部分航班陸續恢復，但以歐洲和印度航線疏散旅客為優先，今天台北往返阿布達比2架次仍取消。

阿提哈德航空指出，明天3月4日台北時間晚上6:00前的飛機持續取消，也就是返台班機取消，3月4日台北晚上出發的班機是否取消或恢復飛行，目前尚未確定。

觀光署表示，有關戰爭影響致中東領空關閉，經洽詢主要辦理旅行社，經統計自2月28日起受影響團體共約76團、2059人，包含取消出團退費約31團、851人，受航班影響滯留國外的旅客約45團、1208人。

觀光署強調，觀光署已請各旅行社妥為因應，積極協助旅客返國，若暫時無法歸國，也應妥善安排旅客食宿。

03/01 全台詐欺最新數據

爆料翻車！台南鄭姓網紅判賠20萬　下架61則貼文
常如山聲明否認性侵　「目擊劉怡萱王定宇共處一室情緒激動」
王定宇前妻臉書「一早悄改單身」！最新PO文曝
快訊／費爾柴德連兩安！中華隊2局上攻下3分
警報完全沒響！美軍6人殉職　基地炸成焦黑
快訊／記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌
配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人
快訊／AAA今年確定重返台灣！
婚姻去年2月已解除！王定宇：無婚內不當　這不是一件快樂的事情
被控偷情E級名媛「奪人小三」　王定宇親上火線說明

台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

杜拜機場重啟！阿聯酋航班離境　14萬人追蹤

杜拜機場重啟！阿聯酋航班離境　14萬人追蹤

阿拉伯聯合大公國在歷經數天的空中交通大混亂後，終於傳來好消息。儘管以色列與伊朗緊張局勢持續升溫，但杜拜國際機場與阿布達比國際機場已從2日晚間開始有限度地恢復營運，首批航班已陸續起飛，讓數以萬計滯留旅客看見返家曙光。一架從阿布達比飛往新德里的班機於2日晚間成功降落，機上載運著因中東衝突而受困的旅客。

中東局勢升溫空域未開　外交部：200多名國人暫留當地避險

中東局勢升溫空域未開　外交部：200多名國人暫留當地避險

即／沙烏地證實：美國大使館遭2無人機襲擊

即／沙烏地證實：美國大使館遭2無人機襲擊

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

談判能力不足才打伊朗？　川普13年前推文遭翻出打臉自己

談判能力不足才打伊朗？　川普13年前推文遭翻出打臉自己

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

