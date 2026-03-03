　
國際

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

▲▼荷姆茲海峽上的一艘大型貨櫃船。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷姆茲海峽上的一艘大型貨櫃船。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍攜手以色列軍襲擊伊朗、擊斃伊朗最高領導人哈米尼後，中東緊張情勢急速升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）揚言，已封鎖荷莫茲海峽，並警告任何試圖通行的船隻，都將遭到攻擊「燒成火海」、「燃為灰燼」。此舉恐切斷全球約兩成石油與液化天然氣運輸動脈，衝擊國際能源市場，國際油價應聲飆漲。

根據《路透社》、《塔斯社》，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）透過伊朗國營新聞機構《伊朗學生通訊社》（ISNA）表示，「荷莫茲海峽已經關閉！若有任何船隻試圖通過，革命衛隊與正規海軍將予以攻擊」。他強調，「就連一滴石油也都不會放行」。

這是自從2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，伊朗針對荷莫茲海峽發出的最強烈警告。

報導指出，荷莫茲海峽是全球最關鍵的能源運輸通道之一，約占全球海運原油運輸量的20%。中東主要產油國如沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國的原油與天然氣，多數經由此航道輸往亞洲與歐洲。一旦長期封鎖，將對全球供應鏈與能源價格造成重大衝擊。

目前物流已出現實質影響。日本貨櫃航運公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼可松（Jeremy Nixon）在會議指出，約750艘船隻受困於該海域，其中約100艘為貨櫃船。多家海上保險公司已暫停承保通過荷莫茲海峽的船舶，航運業者也停止中東航線訂艙並評估繞道方案。

能源市場劇烈震盪。倫敦ICE期貨交易所布蘭特原油期貨盤中一度飆升13%，收盤仍上漲6.7%，報每桶77.74美元；紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）期貨亦一度大漲12%，收盤上揚6.3%至71.23美元。市場憂心，若衝突持續，油價恐進一步逼近每桶100美元。

此外，美國總統川普（Donald Trump）表示，針對伊朗的軍事行動可能將持續4週。伊朗除揚言封鎖海峽外，也對卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特與巴林等設有美軍基地的國家展開飛彈報復。不過，美軍中央司令部則反駁伊朗說法，強調目前並未確認荷莫茲海峽實際遭到全面封鎖。

摩根大通分析師則警告，若荷莫茲海峽完全關閉，中東產油國恐在不到25天內面臨儲油設施飽和，被迫減產。

03/01 全台詐欺最新數據

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

