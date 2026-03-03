全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

▲一旦荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，台日韓中等亞洲各國的油氣運輸成本恐增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列針對伊朗發動軍事行動之際，德黑蘭當局揚言封鎖荷莫茲海峽，使全球約5分之1油氣運輸面臨潛在中斷風險。美媒分析，台灣、日本、南韓與中國等高度仰賴中東能源的亞洲經濟體，雖握有數個月的庫存，但若戰事延長，能源價格飆升與供應鏈受阻，恐將重創區域經濟。

根據美媒《紐約時報》，荷莫茲海峽是伊朗南部外海的狹窄航道，全球約5分之1的原油經該海峽輸往國際市場，多數最終流向亞洲。隨著衝突爆發，油價已出現劇烈波動，部分油輪改道避險，航運保費上揚，港口亦出現壅塞情形。儘管專家認為伊朗不太可能真正封鎖航道，因其本身仰賴對中國的油氣出口創造收入，但市場不確定性已迅速升高。

中國方面，超過一半海運原油來自中東，其中約4分之1來自伊朗。市場研究機構Kpler資料指出，中國原油庫存約可支撐115天，並透過俄羅斯與哈薩克輸油管線分散部分風險。不過，一旦伊朗供應中斷，中國勢必轉向其他來源購油，成本恐進一步上升。

顧問公司Asia Group中國區負責人Han Lin指出，中國正承受經濟放緩、房地產低迷與對美貿易壓力，難以同時消化出口利潤壓縮與油價衝擊。

日本與南韓對荷莫茲海峽依賴程度更高。日本逾9成石油經該海峽進口，南韓則約7成原油來自中東。日本民間與政府合計持有約254天油品庫存，南韓超過210天，短期內可因應供應波動。不過，日韓兩國每年能源進口支出均逾千億美元，若油價長期高檔，將惡化貿易收支並侵蝕內需。

日本首相高市早苗已表示，將採取一切必要措施確保能源穩定供應。南韓亦著手研擬釋放戰備儲油等應變方案。

至於對台灣而言，能源結構的脆弱性更為明顯。台灣能源進口占比逾96%，約60%石油與3分之1天然氣須經荷莫茲海峽運抵。沙烏地阿拉伯是最大石油供應國，4分之1液化天然氣來自卡達。

台灣經濟研究院評估，石油庫存約可支撐120天，但天然氣僅約11天。分析指出，半導體產業高度依賴穩定供電，若能源供應緊縮，不僅衝擊本地經濟，更可能波及全球科技供應鏈。

此外，印度原本主要自俄羅斯進口石油，近期在與川普政府達成貿易協議後，計畫轉向波斯灣供應來源，亦可能提高對中東航道穩定性的依賴。