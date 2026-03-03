28歲廣西男子出差伊朗一度失聯　同事「萬里救援」迂迴訂票逃至土耳其

▲陸籍男子黃勇鑫出差中東，同事萬里救援輾轉逃離伊朗。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

出差伊朗的28歲廣西男子黃勇鑫原預計今（3）日自德黑蘭返回廣州，卻在2月28日於伊朗突「失聯」，其廣州同事得知伊朗遭襲擊後焦急聯繫，經6小時才收到「暫時沒事」的回訊。此時，黃勇鑫正輾轉逃往伊拉克，在同事遠端協助規劃與搶票下，採「伊拉克－土耳其－吉隆坡－廣州」的迂迴路線撤離，終順利抵達土耳其。

《瀟湘晨報》報導，2月6日，28歲的廣西小伙黃勇鑫降落在伊朗德黑蘭的伊瑪目·霍梅尼國際機場，隨後從伊朗前往伊拉克，完成工作後再返回伊朗，不出意外的話，他將搭乘3月3日的航班回廣州。

黃勇鑫2月28日在伊朗過關後數小時，以色列向伊朗發射導彈，身在廣州的同事得知情勢升高，22名員工在群組內反覆傳訊聯繫，約6小時後才收到回覆稱「暫時沒事」，然而，隨後又傳出當地遭轟炸、德黑蘭通訊中斷、民眾向城外撤離等消息，情勢一度緊張。

仍在趕路的黃勇鑫2日向外界報平安，他回憶，2月28日當天，上午10時前仍有網路，10時後完全失聯，就這樣獨自一人在邊境附近活動，心中只想著「往邊境走」，沿途詢問是否有前往伊拉克庫德族自治區首府埃爾比勒的車可搭乘。

黃勇鑫表示，撤離過程中，平時約15公里的車程，車資從200萬里亞爾（約45元新台幣）上漲至5000萬里亞爾（約1193元新台幣），在一名外國生意人協助下免費搭車，約1小時後進入伊拉克境內，手機恢復網路，這才重新與廣州同事恢復聯繫。

得知其安全抵達伊拉克後，公司同事遠端全展開力救援，結合當地華人撤離動向及路徑，為其規劃「伊拉克－土耳其－吉隆坡－廣州」的路線。從伊拉克前往土耳其僅能搭乘巴士，黃勇鑫自埃爾比勒先花費50美元購買前往伊斯坦堡的車票，車程超過30小時。抵達土耳其邊境時，通關檢查耗時約5小時。

後方同事則在此其間分工各段機票的搶票任務，拿下伊斯坦堡經吉隆坡轉機回廣州的機票，自2月28日至3月2日3天內，黃勇鑫僅休息約12小時。

公司合夥人曾傳斌透露，企業在中東地區有業務佈局，員工多來自湖南、廣西與廣東，此次事件中，黃勇鑫在前方保持冷靜並配合建議，後方則全力協助規劃路線與購票。黃勇鑫則強調，為避免家人擔心，尚未向家中透露此次遇上的危機。