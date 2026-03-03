南投廂型車撞死騎士！8移工下車狂奔畫面曝　主嫌逃近2月遭逮

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投縣去(2025)年12月27日發生一起死亡車禍，一名失聯移工涉嫌駕車肇事後逃逸，導致對向56歲胡姓騎士傷重不治。南投警方報請南投地方檢察署指揮偵辦，歷經多日調閱監視器、抽絲剝繭追查，於2月24日展開查緝行動，順利逮捕阮姓駕駛並向南投地院聲請羈押獲准，同時在其藏匿處所查獲另外9名失聯移工，全案依法送辦。

▲逃逸外籍移工駕駛廂型車，在彰南路三段一處彎道與機車騎士對撞。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，事故發生時，阮男駕駛廂型車在一處彎道撞上對向機車騎士，騎士倒地不起後，車上共8人竟棄車逃跑，機車騎士當場重創，送醫後仍宣告不治。南投分局隨即擴大調閱沿線數百支監視器畫面，逐一比對路過人員外貌特徵、車輛行進軌跡及時間點，從海量影像中拼湊關鍵線索，最終鎖定涉案對象真實身分與藏匿地點。

▲▼肇事廂型車上8人在發生事故後棄車狂奔，警方沿線追捕將人逮捕到案，另外還抓回9名逃逸勞工。（圖／記者高堂堯翻攝）

案經檢察官核發搜索票與拘票後，2月24日凌晨由警方與移民署南投專勤隊同步出擊，成功將涉嫌肇事逃逸的阮姓主嫌及相關涉案人員查緝到案。全案依肇事逃逸罪嫌移送偵辦，檢察官複訊後認為阮嫌罪嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。警方也在主嫌藏匿處所內查獲9名失聯移工，當場一併帶回依法處理。

警方呼籲，駕駛人行車應隨時注意路況、謹慎慢行，若發生交通事故更應立即停車處理、報警並協助救護。若致人傷亡而逃逸，依法將面臨重刑，切勿心存僥倖。南投警方強調，將持續秉持毋枉毋縱原則，追查相關不法行為，以維護社會治安與民眾生命安全。