中東局勢升溫空域未開　外交部：200多名國人暫留當地避險

▲外交部政務次長吳志中。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

中東地區軍事緊張情勢升高，引發大規模空域關閉與機場營運中斷，對全球航空業造成重大影響。外交部政務次長吳志中今（3日）受訪表示，目前中東地區台灣僑胞約3000人左右，滯留人數約200多人，由於多數國家空域尚未開放，在空域未開放前，人身安全最重要，因此以協助僑胞留在相對安全地點為主。

吳志中今在立法院受訪，針對中東區域空域關閉，台灣僑胞與國人滯留問題，他表示，目前中東地區台灣僑胞約3,000人左右，滯留人數約200多人，主要因各國空域仍處於關閉或高度管制狀態，在空域未開放前，人身安全最重要，因此以協助僑胞留在相對安全地點為主。

吳志中提到，若有僑胞希望透過陸路離境，外交部也會提供必要協助。以以色列為例，目前已有兩名僑胞經陸路離開，前往約旦及科威特；但多數在以色列的僑胞評估後認為，暫時留在當地相對安全。

另，因阿聯、科威特與約旦等地空域尚未全面開放，滯留國人未來如何返台？吳志中說，留在當地的並不是只有台灣人，大部分的國家都並沒有「撤僑」的一個計畫，因此還是以最安全的情況下留在當地，等到空域開放再適當離開，現在目前這是他們的政策。

