3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17e突襲上架　該選17e還是標準版？YTR評價出爐

▲▼蘋果推出iPhone 17e。（圖／蘋果官網）

▲蘋果推出iPhone 17e。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果昨（2日）晚間突襲發表 iPhone 17e，科技 YouTuber 彼得森第一時間發布解析影片，從價格策略、規格差異到實際使用建議進行全面說明，指出這款新機主打「容量升級不加價」與續航優勢，鎖定實用型消費族群。

容量翻倍　價格維持 599 美元

彼得森指出，iPhone 17e 起售價維持 599 美元，但基礎儲存空間從 128GB 提升至 256GB，是本次最具誠意的升級。對仍使用舊款小容量機型的用戶而言，可大幅降低容量焦慮。

設計延續瀏海　螢幕規格仍保守

外觀維持 6.1 吋瀏海設計，未導入動態島。螢幕更新率依舊為 60Hz，未支援 ProMotion 或永遠顯示功能。HDR 峰值亮度與戶外亮度低於標準版，在強光環境下可視性略有差距。

MagSafe 補齊　無線充電速度提升

相較前代需要搭配特殊保護殼，17e 今年完整支援 MagSafe，可直接使用磁吸充電與配件。無線充電功率同步提升，改善過去僅 7.5W 充電偏慢的問題。

單鏡頭設計　是否需要超廣角成關鍵

後置為 4800 萬畫素單鏡頭，支援 2 倍無損裁切變焦。日常拍攝足夠，但缺少超廣角鏡頭。彼得森認為，選購前只需思考是否經常使用超廣角，將成為與標準版的主要分水嶺。

A19 晶片夠用但非滿血版　續航可能優於標準版

搭載 A19 晶片與 8GB 記憶體，可運行 Apple Intelligence。不過相較標準版少一顆 GPU 核心，重度 3D 遊戲幀率略有差距，加上 60Hz 螢幕，視覺流暢度不及高更新率機型。

因單鏡頭模組節省空間，機身可配置更大電池。彼得森表示，日常使用幾乎可撐滿一天，續航表現甚至可能優於標準版。

iPhone 17e 並非主打規格全面突破，而是在價格不變的前提下，透過容量翻倍、補齊 MagSafe 與強化續航，提供更實用的升級選項。對多數日常使用者來說，流暢度與電力表現已相當充足，真正需要思考的關鍵仍在於是否在意超廣角鏡頭與高更新率螢幕。

若目前使用的是較舊機型，且面臨電池老化或儲存空間不足問題，17e 確實是一款「穩健升級」的選擇；但若追求完整鏡頭系統與更高階顯示效果，則仍可考慮更高階版本。最終是否入手，仍取決於個人使用需求與預算考量。

03/01 全台詐欺最新數據

371 0 8130 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蘋果iPhone17e容量升級續航力MagSafeA19晶片

