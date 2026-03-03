警報完全沒響！美軍6人「殉職細節」曝光　基地炸成焦黑

▲美軍位於科威特的維吉尼亞營（Camp Virginia）基地，圖為2011年12月最後一批撤離伊拉克的美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美國衝突持續升溫，最新消息指出，首批在衝突中殉職的6名美軍官兵，死於伊朗對科威特民用港口的一場直接空襲。知情人士透露，當時攻擊來得極其突然，現場完全沒有傳出任何預警或警報聲，官兵根本來不及撤離或躲入掩體，導致這座臨時作戰中心瞬間被炸毀。

無警報、無預警 飛彈直轟活動屋

根據CNN報導，知情人士指出，這起攻擊發生在當地時間1日上午9時剛過，伊朗直接命中了位於科威特舒艾巴港（Shuaiba port）的一座臨時作戰中心。該中心是一棟由活動屋改建而成的建築，內部設有辦公空間。

消息來源形容，這場襲擊發生得非常迅速，「完全沒有任何警告，也沒有響起警報聲。」由於缺乏預警，駐守在內的官兵完全沒有時間撤離或進入防禦掩體。

The first US service members to die in the war with Iran were killed in a direct hit on a makeshift operations center in Kuwait. The death toll is now six. https://t.co/te80UQ0jft pic.twitter.com/Dl79KKkoYg — CNN (@CNN) March 2, 2026

襲擊發生數小時後，現場仍冒著餘煙，整座作戰中心內部被燒得漆黑，牆壁因爆炸威力向外炸開，部分結構甚至直接脫落。衛星影像也捕捉到港口建築起火、濃煙遮蔽天空的驚悚畫面。

死亡人數增至6人 部分遺體一度受困火場

美國中央司令部2日下午宣布，這起事件的死亡人數已從最初公布的3人上升至6人。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，該作戰中心雖然已經過加固，但仍有一枚飛行物穿透了防空系統直擊目標。此前報導推測，這可能是一場無人機攻擊。

知情人士補充，當時現場有數十人，攻擊發生後情況極其混亂，部分殉職官兵在瓦礫堆中一度失蹤。由於建築物部分區域仍在持續燃燒，搜救人員花費了相當長的時間，才終於找回剩餘兩名失蹤官兵的遺體。

「史詩怒火行動」首批殉職 美方預警：傷亡恐再增加

這6名殉職官兵是美軍針對伊朗展開代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）以來的首批戰死名單。目前軍方正處於家屬通知階段，尚未公開殉職人員的姓名。

中央司令部發言人表示，自行動展開以來，全軍已有18名官兵身受重傷。總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯皆公開示警，隨著戰事進行，未來很可能會出現更多傷亡。

參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）2日向媒體表示，這些殉職官兵是國家最優秀的人才，也是無私奉獻的真諦，並強調美國永遠不會忘記他們的犧牲。