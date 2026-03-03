女童搭採蚵車遭摸胸！家人意外拍下　色男辯「沒有故意」遭打臉

▲女童搭乘採蚵車遭男子摸胸部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子搭乘採蚵車時，趁一名女童坐在身邊，涉嫌以手指觸摸其胸部，過程全被女童家人用手機錄下，提告性騷，彰化地方法院審理男子喊冤「當時車輛顛簸，我看到她滑下去，就扶著她的手」但法官認定犯行明確，依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，被告於去年前往彰化縣芳苑鄉漁港路一帶搭乘採蚵車時，見一名女童坐在旁邊，竟趁車輛行進間，以右手手指觸摸胸部。女童家人當時持手機拍攝，意外錄下整個過程。

到案後坦承有碰觸到Ａ女，但矢口否認性騷擾犯行，辯稱「當時車輛顛簸，我看到她滑下去，就扶著她的手，沒有故意要碰她胸部。」法官當庭勘驗手機錄影畫面，發現他原將右手肘靠在欄杆上，手臂朝向自己身體，但他隨後將手臂往外伸展，低頭看向自己手掌，將手指觸碰其胸部，導致她衣服有皺折現象。女童當下察覺有異，看向男子的手，他這才將手掌移開。

法官審酌認為，車輛行進過程雖有顛簸晃動，但被告此種舉止，根本無法協助女童穩定身體。若是一般人誤觸他人胸部，正常反應應是立刻驚覺並快速將手伸回，但何男觸碰後竟繼續以手指滑動，顯見並非誤觸，而是故意為之。

法院審理時，男子始終否認犯行，雖表示有調解意願，但女童家人無意願，雙方未能達成和解，判處有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

