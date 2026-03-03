婚姻去年2月已解除！王定宇：無婚內不當　這不是一件快樂的事情

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。對此，王定宇今（3日）駁斥「報導有誤」，強調與前妻在去年2月底就解除婚姻關係，「並沒有婚內發生什麼不正當的事情，我的婚姻關係在去年2月底就已經解除了，這不是一件快樂的事情」。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

《鏡週刊》報導，王定宇近來與擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢，王還多次與劉進出2地住處甚至過夜，王在台南愛巢車庫準備走進房間前還面露神祕燦笑，態度自若大膽，遇到熟人詢問王怎麼會進到豪宅？劉則推說，「王定宇委員是來附近選民服務！談一些事情」。更驚爆的是，王定宇這回是搶人小三。本刊調查，劉怡萱幾年前便和愛爾麗集團總裁常如山交往，從他們一起外出同車的照片可以看出，雙方親密關係不言可喻。

對此，王定宇今（3日）於立法院國會辦公室親自出面受訪回應，跟太太在去年2月底協議，簽字解除婚姻關係，很平和，現在還是好朋友。到目前為止，她還在自己的辦公室協助公務事情，對她非常感謝。

王定宇指出，原認為這是家庭私事，沒有什麼好公開講的，另一方面也擔心會影響到家人。既然媒體寫成這樣，還是要說明，「並沒有婚內發生什麼不正當的事情，我的婚姻關係在去年2月底就已經解除了， 這不是一件快樂的事情」，很感謝前妻幫了很多忙。

王定宇說，到目前為止，雙方還是維持好朋友關係，家人也是，孩子們有時候還是會聚在一起。至於為何在這時有這樣的媒體報導？是不是有人涉嫌被北檢偵辦當中，要透過誤導，把它變成什麼男女之間的問題，去轉移相關刑事案件，這就交由北檢跟各位媒體查證，「在我私人的部分，就是我家庭跟婚姻在去年初有這樣的安排跟處理」。