　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜機場重啟！伊朗空襲後「阿聯酋航班成功離境」　14萬人線上追蹤

▲▼阿聯酋航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲阿聯酋航空已有航班成功離開杜拜機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

阿拉伯聯合大公國在歷經數天的空中交通大混亂後，終於傳來好消息。儘管以色列與伊朗緊張局勢持續升溫，但杜拜國際機場與阿布達比國際機場已從2日晚間開始有限度地恢復營運，首批航班已陸續起飛，讓數以萬計滯留旅客看見返家曙光。一架從阿布達比飛往新德里的班機於2日晚間成功降落，機上載運著因中東衝突而受困的旅客。

阿提哈德航空班機率先降落新德里

根據航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，阿提哈德航空EY216班機於2日下午3時42分從阿布達比起飛，並在晚間8時31分順利降落新德里，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。阿布達比機場當局證實，至少有15架阿提哈德航空客機在3小時內陸續起飛，優先疏運自衝突爆發以來滯留的轉機旅客。

杜拜政府與航空公司謹慎重啟服務

杜拜政府媒體辦公室透過社群平台X發布聲明，確認杜拜航空將於3月2日晚間恢復有限航班服務。聲明中特別提醒旅客，務必透過官網更新聯絡資訊並確認航班狀態後再前往機場。

阿聯酋航空也發布類似公告，表示將優先安排已持有機票的旅客，並會直接聯繫獲准搭乘有限航班的乘客，其餘航班則持續停飛直到另行通知。但大部分航班仍暫停營運。

印度航空業受衝擊357航班取消

由於杜拜、阿布達比與杜哈等3個機場是全球交通樞紐，因此這波中東緊張局勢也對印度航空業造成嚴重衝擊。印度航空部透露，原定於3月2日營運的357個航班被迫取消。不過印度航空快運宣布，將從3月3日起恢復往返馬斯喀特的航班服務，包含新德里、科欽、科澤科德、曼加羅爾、孟買及蒂魯吉拉伯利等航線。但往返巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯及阿聯酋的航班仍持續停飛至3日晚間11時59分。

伊朗報復性攻擊釀4傷1死

此次機場關閉源於伊朗對美國與以色列的報復性攻擊。杜拜國際機場這座全球最繁忙的航空樞紐之一，在衝突期間兩度遭到攻擊，造成4人受傷。阿聯酋當局於2月28日基於預防措施暫時且部分關閉領空，引發大規模航班取消，導致數以萬計旅客滯留杜拜國際機場。阿布達比也傳出1起與機場設施相關的死亡事件。

社群平台瘋傳首班機起飛畫面

臉書粉專「飛翔鼎申-航空新訊」分享，阿聯酋航空EK-500班機於3月2日晚間成功離境，目的地為印度孟買。根據Flightradar24統計，這架備受矚目的班機飛行期間，一度吸引近14萬名網友線上追蹤，顯見各界對中東局勢與航班恢復的高度關注。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
371 0 8130 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆料翻車！台南鄭姓網紅判賠20萬　下架61則貼文
常如山聲明否認性侵　「目擊劉怡萱王定宇共處一室情緒激動」
王定宇前妻臉書「一早悄改單身」！最新PO文曝
快訊／費爾柴德連兩安！中華隊2局上攻下3分
警報完全沒響！美軍6人殉職　基地炸成焦黑
快訊／記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌
配偶欄空白！　王定宇證實與名媛朋友關係：都單身成年沒傷害別人
快訊／AAA今年確定重返台灣！
婚姻去年2月已解除！王定宇：無婚內不當　這不是一件快樂的事情
被控偷情E級名媛「奪人小三」　王定宇親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

警報完全沒響！美軍6人「殉職細節」曝光　基地炸成焦黑

79歲川普「脖子紅一片」還脫屑！健康再掀疑雲　白宮御醫曝真相

杜拜機場重啟！伊朗空襲後「阿聯酋航班成功離境」　14萬人線上追蹤

哈米尼接班人選？　伊斯蘭共和國創建者之孫成關鍵

快訊／沙烏地證實：美國大使館遭「2架無人機」襲擊

美軍48小時行動細節！　伊朗「戰機、船艦」炸毀畫面曝光

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

美使館遭襲起火！　川普預告「很快會復仇」但沒必要派地面部隊

開嗆封鎖荷莫茲海峽！伊朗衛隊威脅砲擊船隻：不讓任何一滴油通過

警報完全沒響！美軍6人「殉職細節」曝光　基地炸成焦黑

79歲川普「脖子紅一片」還脫屑！健康再掀疑雲　白宮御醫曝真相

杜拜機場重啟！伊朗空襲後「阿聯酋航班成功離境」　14萬人線上追蹤

哈米尼接班人選？　伊斯蘭共和國創建者之孫成關鍵

快訊／沙烏地證實：美國大使館遭「2架無人機」襲擊

美軍48小時行動細節！　伊朗「戰機、船艦」炸毀畫面曝光

國家盛典首選！台塩海洋鹼性離子水　榮膺2026台灣燈會指定用水

全球2成油氣卡在荷莫茲！美媒點名台日韓中能源曝險　台灣最脆弱

陽明交大電梯不停3、4樓稱「健康環保」　學生怒：哪個白癡想的

教頭預測菊池雄星先發投韓國　韓國隊今打線變動！安賢民扛4棒

馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度　拚斜槓跑業務

為何此時遭爆料？王定宇：無證據不指控誰　是否有人被偵辦欲轉移焦點

連2天開路先鋒金倒永！韓國打線出爐　安賢民4棒、惠特科姆守三壘

前藍委赴美國會作證共軍毀電纜！　籲立院別因黨爭卡國防預算

米其林推薦香港老牌「佳佳甜品」出包　進口中國黑芝麻鎘超標

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照　老闆：看到自己初入社會的樣子

美珠挑戰中式網紅妝　被超白粉底嚇到：好像鬼XD

國際熱門新聞

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

美軍3架F-15被友軍誤擊　墜毀在科威特

快訊／美國駐利雅德大使館疑爆炸起火

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

川普放話：不排除派地面部隊進入伊朗

川普預告「攻擊大浪潮」將撲向伊朗　不排除派出地面部隊

即／沙烏地證實：美國大使館遭2無人機襲擊

美軍48小時開轟　伊朗戰機、船艦炸毀畫面曝

伊朗狂炸　卡達宣布停產液化天然氣

不明物體擊中亞馬遜中東機房　雲端斷網

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

美防長：美國不會再陷入20年前那種泥潭

中東戰爭衝擊！美股漲跌互見　台積電ADR跌近1.5％

馬克宏宣布增加核彈頭：想要自由必須讓人畏懼

更多熱門

相關新聞

台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

台北往返中東航班今5架次停飛　2059名旅客受影響

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，中東戰火不斷升溫，領空持續關閉，阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）今天往返中東航班共5架次持續取消。觀光署統計，目前有76團、2059名旅客受影響，包括取消旅客，仍滯留海外的台灣旅客破千人。

沙國最大煉油廠遭轟！原油瘋漲10%破82美元

沙國最大煉油廠遭轟！原油瘋漲10%破82美元

真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！

真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

關鍵字：

中東衝突杜拜機場航班恢復阿提哈德航空印度航班

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面