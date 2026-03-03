杜拜機場重啟！伊朗空襲後「阿聯酋航班成功離境」　14萬人線上追蹤

▲阿聯酋航空已有航班成功離開杜拜機場。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

阿拉伯聯合大公國在歷經數天的空中交通大混亂後，終於傳來好消息。儘管以色列與伊朗緊張局勢持續升溫，但杜拜國際機場與阿布達比國際機場已從2日晚間開始有限度地恢復營運，首批航班已陸續起飛，讓數以萬計滯留旅客看見返家曙光。一架從阿布達比飛往新德里的班機於2日晚間成功降落，機上載運著因中東衝突而受困的旅客。

阿提哈德航空班機率先降落新德里

根據航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，阿提哈德航空EY216班機於2日下午3時42分從阿布達比起飛，並在晚間8時31分順利降落新德里，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。阿布達比機場當局證實，至少有15架阿提哈德航空客機在3小時內陸續起飛，優先疏運自衝突爆發以來滯留的轉機旅客。

杜拜政府與航空公司謹慎重啟服務

杜拜政府媒體辦公室透過社群平台X發布聲明，確認杜拜航空將於3月2日晚間恢復有限航班服務。聲明中特別提醒旅客，務必透過官網更新聯絡資訊並確認航班狀態後再前往機場。

阿聯酋航空也發布類似公告，表示將優先安排已持有機票的旅客，並會直接聯繫獲准搭乘有限航班的乘客，其餘航班則持續停飛直到另行通知。但大部分航班仍暫停營運。

印度航空業受衝擊357航班取消

由於杜拜、阿布達比與杜哈等3個機場是全球交通樞紐，因此這波中東緊張局勢也對印度航空業造成嚴重衝擊。印度航空部透露，原定於3月2日營運的357個航班被迫取消。不過印度航空快運宣布，將從3月3日起恢復往返馬斯喀特的航班服務，包含新德里、科欽、科澤科德、曼加羅爾、孟買及蒂魯吉拉伯利等航線。但往返巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯及阿聯酋的航班仍持續停飛至3日晚間11時59分。

伊朗報復性攻擊釀4傷1死

此次機場關閉源於伊朗對美國與以色列的報復性攻擊。杜拜國際機場這座全球最繁忙的航空樞紐之一，在衝突期間兩度遭到攻擊，造成4人受傷。阿聯酋當局於2月28日基於預防措施暫時且部分關閉領空，引發大規模航班取消，導致數以萬計旅客滯留杜拜國際機場。阿布達比也傳出1起與機場設施相關的死亡事件。

社群平台瘋傳首班機起飛畫面

臉書粉專「飛翔鼎申-航空新訊」分享，阿聯酋航空EK-500班機於3月2日晚間成功離境，目的地為印度孟買。根據Flightradar24統計，這架備受矚目的班機飛行期間，一度吸引近14萬名網友線上追蹤，顯見各界對中東局勢與航班恢復的高度關注。