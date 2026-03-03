「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆忠二路派出所所長徐紹文因不滿所內同仁未清洗警用機車，竟當街咆哮同仁，還以舌頭舔手指「試車」，以此檢驗乾淨程度，離譜畫面曝光後引爆輿論撻伐，遭控涉及職場霸凌，市警局也因此記申誡處分。但徐紹文大聲喊冤，強調自己利用勤餘時間清洗車輛，但該位同仁就是不洗，所以當天才會告誡他。

徐紹文「舔手指試車」影片在網路上瘋傳，畫面中，徐在人來人往的騎樓訓斥年輕員警，「車子洗過嗎？學校沒有教嗎」、「學校沒有教，所以所長教」接著將伸出食指來回塗抹機車車牌、車身等處，再將食指放回口中舔拭吸吮，藉此證明機車車身「非常乾淨」。

▲基隆警所長「舔指驗車」影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

離譜畫面曝光後，徐紹文遭控涉及霸凌，市警局也做出說明，表示徐所長是因應4月份即將到來的年度裝備檢查，2月份已多次宣導同仁清洗警用機車，並以身作則，親自協助清洗多部機車。惟所長求好心切，在告誡同仁時示範動作不雅、指導態度欠佳，易引起社會不當觀感，確有不妥，因此予以嚴厲訓斥及申誡處分，要求其改進領導與溝通技巧，嚴防類似情事再度發生。

徐紹文事後也大聲喊冤，強調自己以身作則，在2天內親自清洗30多部警用機車。監視器畫面也拍下，凌晨時分，徐仍身穿警察制服，一個人拿著橡皮水管、海綿，站在派出所門口清洗機車，車頭、車身、車燈以及後照鏡都不放過，洗好一台後將機車牽回騎樓停妥，再牽下一台機車繼續清洗。

徐紹文澄清，因為4月要進行年度裝備檢查，才會請同仁清洗自己的警用車輛，自己更利用勤餘時間幫同仁清洗，但所內就是有一名同仁不洗，當天晚間返所時遇到他，才會出言厲聲告誡。

▼監視器畫面拍下，凌晨時分徐紹文仍穿著制服獨自洗車。（圖／記者郭世賢翻攝）