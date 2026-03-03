連轟17次！伊朗人民回顧「空襲瞬間」：房子都在搖　全國遭斷網

▲伊朗一間學校遭到空襲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列與美國2月28日清晨發動斬首行動，炸死伊朗最高領袖哈米尼，震撼全球。隨後軍事攻擊持續不斷，導彈與戰機輪番轟炸伊朗境內軍事及戰略設施。有民眾表示，空襲至今至少發生了17次爆炸，甚至連房子都在搖晃。

空襲發生後，伊朗民眾陷入恐慌與不安，然而由於網路早已遭德黑蘭當局全面封鎖，民眾幾乎與外界斷絕聯繫。BBC突破封鎖成功聯繫上多名伊朗民眾，他們匿名描述了空襲下的生存實況。

居住在首都德黑蘭西方卡拉季市的男子表示，他的住家附近2日遭到猛烈轟炸，「他們轟炸卡拉季的力道太強，整棟房子都在搖晃。我聽到巨大的爆炸聲，現在只想趕快找個安全的地方躲起來。」

他回憶前一晚更加駭人的情況表示，「我數了一下，連續17次爆炸聲。大家都在等待，擔心接下來會發生什麼事，最害怕的是美國可能跟伊朗領導層達成協議然後撤軍。」

他透露街上出現許多政府支持者，但從他們臉上看得出憤怒與不滿。安全部隊在夜間巡邏恐嚇民眾，麵包店和加油站擠滿囤貨人潮。街上不像平常那麼熱鬧，民眾多數待在家中，但網路斷線讓大家非常憤怒，這已經是政府今年第三次切斷網路。

他補充道，伊斯蘭革命衛隊依然在伊朗掌控地面實權，這讓部分民眾感到畏懼。他認為哈米尼之死以及他在近期抗議活動中殺害許多民眾的事實，已經讓支持與反對政府的民眾之間的裂痕更加擴大。

住在德黑蘭的另一名男子則表示，民眾已經盡可能囤積物資，「大家能買多少就買多少，我們全都待在家裡聽著爆炸聲，但網路完全斷了。」他強調，一切取決於有多少關鍵人物被殺，但民眾擔心領導層可能私下達成交易。德黑蘭全市目前設有許多安全檢查哨，以攔查可疑人士。