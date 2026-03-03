網美整形「慘變豬鼻」！鼻子爛出一個洞　恐怖毀容照片曝

▲泰國一名網美整形失敗卻求助無門。（圖／翻攝自Facebook／สาวน้อยร้อยข่าว）



記者王佩翊／編譯

泰國一名25歲女網紅指控，自己在曼谷一間知名醫院花費40萬泰銖進行隆鼻整形修復手術，沒想到術後狀況頻傳，不僅外觀不如預期，還衍生一連串後遺症，不但腫成豬鼻，組織更因發炎出現缺口。她已正式提出申訴，希望討回全額手術費，事件也在網路掀起討論。

根據臉書粉專สาวน้อย ร้อยข่าว指出，手術採用自體軟骨隆鼻。被害女網紅表示，當初因信任醫師名氣與醫院口碑，認為高價代表品質與安全，才決定動刀，希望能讓外型更加精緻，怎知卻因此毀容。

女網紅指出，手術約1個月後鼻子嚴重發炎，鼻內組織疑似壞死凹陷，不但嚴重腫脹，還出現一個凹洞，即使連續7個月塗藥治療仍未改善。她表示，除了美觀問題，她手術後呼吸變得困難，就像過敏一樣。在身體不適之外，她也出現恐慌與自信心崩潰等心理壓力。

她進一步指出，外貌改變嚴重影響她的工作與收入，如今不敢照鏡子，也難以面對鏡頭接案。她質疑院方處理態度，稱對方拒絕全額退款，最初僅提出數萬泰銖補償，之後提高至10萬泰銖，仍與40萬泰銖差距甚大。

她還提到，有醫師曾說「40萬泰銖很少」，這句話讓她相當受傷，認為院方未正視手術對她人生造成的衝擊。目前粉專สายไหมต้องรอด表示，將陪同她向泰國消費者保護委員會辦公室（OCPB）協調，爭取合理賠償與退款，以便轉往其他醫療機構治療。

事實上，類似爭議並非首例。2025年也有一名泰國女子在曼谷美容診所進行酒窩手術後，因傷口持續出血近2個月，甚至大量失血昏倒，最終向公共衛生部求助。