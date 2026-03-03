當檢舉達人怕被揍！俗辣男盜別人身分送106案　警一通電話拆穿

▲新北羅姓男子檢舉違規怕被揍，他上網填「別人身分證」送106件檢舉 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名羅姓男子因為害怕實名檢舉會被違規者挾怨報復，竟異想天開盜用另名謝姓男子的個資，短短一個多月內狂送106件檢舉案。沒想到因為案件需要補件，警方循線打電話聯絡，真正的謝男接起電話一頭霧水，整起冒名事件才東窗事發。士林地院審結，依行使偽造準私文書罪判羅男有期徒刑4月，緩刑2年。

羅男在2025年3月間，透過不明管道取得謝男的姓名、身分證字號、電話與住址。為了當隱形的「檢舉達人」，他登入新北市警局交大的交通違規檢舉系統，把檢舉人資料全填上謝男的個資，隨後瘋狂送件，到4月底為止一共檢舉了106件，把警方騙得團團轉。

不過百密總有一疏，警方在處理這批如雪片般飛來的檢舉案時，發現部分案件的資料有缺漏，於是照著系統上留的手機號碼打過去要求補件。電話另一頭的謝男接到警方來電滿頭問號，根本不知道自己什麼時候變成了檢舉魔人。經警方深入追查，才揪出躲在螢幕後面的羅男，謝男也氣得立刻報警提告。

羅男落網後坦承犯行，大吐苦水表示是因為「怕有生命危險」、「怕被報復」，才不敢用自己的名字檢舉。法官認為，羅男未經同意冒用個資，不僅損害謝男權益，更嚴重影響警方管理檢舉資料的正確性。

但法官考量他沒有前科，犯後態度良好，且已經賠償謝男並達成和解，將這106次檢舉視為接續犯的一罪，依行使偽造準私文書罪判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，並宣告緩刑2年。全案仍可上訴。