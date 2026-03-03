79歲川普「脖子紅一片」還脫屑！健康再掀疑雲　白宮御醫曝真相

▲川普被拍到右側脖子出現紅疹、脫屑狀況。（翻攝X@buffys）

圖文／鏡週刊

79歲的美國總統川普（Donald Trump）2日在白宮向退伍軍人頒發榮譽勳章時，被拍到頸部出現紅疹、脫屑情況。此事正逢美國對伊朗展開軍事行動，川普的健康狀況再度引發關注。

紅疹只是藥膏反應？ 私人醫師解釋了

川普當天在白宮活動上，被拍到右耳後方頸部皮膚清楚可見結痂、泛紅。畫面在社群網站X上瘋傳，有網友指：「川普脖子上有奇怪的痕跡」，也有人形容看起來像「嚴重的帶狀皰疹」，還有人猜，那可能是洗衣精引發的過敏。

▲川普的私人醫師解釋，他正在使用一款「預防性皮膚藥膏」，導致頸部出現泛紅現象。（翻攝X@buffys）

對此，川普的私人醫師巴貝拉（Sean Barbabella）向《CBS》新聞發表聲明表示，川普正在右側頸部使用一款「相當常見的預防性皮膚藥膏」，該藥膏由白宮醫師處方，療程為期1週，而泛紅現象預計將持續數週。不過，聲明並未說明該藥膏具體治療何種皮膚問題。

事實上，幾天前川普在佛州海湖莊園設置臨時戰情室，指揮對伊朗軍事行動，以及上週在國情咨文演說期間的照片中，就被發現頸部出現色素變化。

79歲高齡總統 健康狀況頻頻引關注？

至於川普的健康狀況，近年頻頻引發關注，他被拍到手背上冒出大片瘀青，還需用厚重的粉底掩蓋。對此他曾解釋，是因為長期服用高劑量阿斯匹靈，以及總統職務頻繁握手所致。去年夏天，川普被診斷患有慢性靜脈功能不全，可能造成腿部和腳踝腫脹。

川普去年曾於華特里德國家軍醫中心接受MRI檢查，外界猜測他的腦部出現健康問題。不過巴貝拉強調，檢查主要針對心臟與腹部，且結果完全正常，川普事後直言，很後悔接受檢查，認為此舉反而讓外界有了揣測空間。

▲川普近年頻頻被拍到右手背上出現大片瘀青，還需用粉底液遮掩。（翻攝X@ProjectLincoln）

此外，川普也被拍到在開會時「閉眼疑似打瞌睡」的畫面，外界關心他的精神和體力狀況。今年1月他接受《紐約》雜誌訪問時直言，會議無聊透頂，稱自己其實每一句話都在聽，只是迫不及待想離開。有白宮幕僚私下透露，川普聽力下降，因此開會時需提高音量。

根據《每日郵報》報導，目前川普是美國史上年紀最大的就任總統，若任期至2029年1月屆滿，他將年滿82歲又7個月。他的前一任總統拜登（Joe Biden）在任期間也因健康狀態備受質疑，卸任數月後就宣布罹患攝護腺癌。



更多鏡週刊報導

川普左手背又冒大片瘀青！白宮這回這樣解釋 79歲健康狀況再引關注

「還會死更多人！」川普證實美軍戰死 4週轟炸伊朗：不投降就必死

川普斬首哈米尼！ 「第一千金」伊凡卡同日穿黑衣帶2子出街