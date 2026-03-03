　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫系統出手！軍購條例6日付委　凌濤拋國民黨推9000億版本

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院預計於6日將國防特別條例草案交付委員會審查，但在野陣營對於預算規模仍未有共識。針對國民黨內部目前對於特別預算金額出現重大分歧，前黨主席朱立倫嫡系、桃園市議員凌濤今（3日）發文呼籲國民黨提出9000億元的「務實國防特別條例版本」，以確保未來穩定交貨、形成國軍戰力，並拒絕民進黨版本空白授權，「在兼顧國防安全保障的同時，確保穩定交貨機制，才是台灣軍事採購的關鍵。」

凌濤表示，從軍事專業角度出發，目前台灣亟需補強的武器系統還包括E-2D空中預警機（6–8架約850億）、MH-60R反潛直升機（16架約500億）、增購PAC-3 MSE（200枚約500億），以及全面更新國軍指揮中樞的C5ISR系統（「博騰專案」Link-22整合約600億、戰術任務網路TMN約300億）等，同時應積極向美方爭取AGM-158 JASSM-ER遙攻飛彈、AGM-158C LRASM長程反艦飛彈、海馬士遠程PrSM飛彈、先進無人機等裝備，這些武器配置正是台灣目前最欠缺的遠距制海、縱深打擊、立體反潛、精準火力覆蓋、戰時指揮韌性，以及台美日聯合作戰圖像整合等關鍵能力，加計美方已批准的3000億軍售，至少仍需再編列約6000億對美採購。

凌濤指出，近期美國與伊朗戰火延燒，荷姆茲海峽商船接連遭襲，引發全球動盪，能源價格飆漲、戰略物資短缺與產業鏈衝擊擴大，但民進黨政府相關會議結論空洞，國安應變明顯慢半拍，台灣的產業安全、能源穩定與國防防護，已成為國人最關切的核心議題。

凌濤強調，堅實國防是國安基礎，但預算必須花在刀口上，絕不容許賴政府提出的1.25兆天價國防預算淪為漫天喊價，甚至透過商購與自製模式形成讓有心人藉機發戰爭財的空白授權，目前台灣最迫切的6大面向包括預警能力老化、遠程打擊不足、防空庫存偏低、指管系統落後、反潛戰力不足，以及電子作戰優勢亟待建構，拿得到手的武器，才是真戰力。

凌濤說，以嚴謹的軍事邏輯檢視，國防特別條例預算除3000億國內委製外，對美軍購9案中，目前僅5案獲批，包括M109A7自走砲、海馬士系統、ALTIUS無人機以及標槍與拖式飛彈等，金額約3000億，其餘4案仍在美方審核且價格未定，面對如此高度不確定的預算內容，國民黨更有責任為人民嚴格把關。

凌濤指出，國民黨在立法院推動的國防特別條例，在確保國防安全與穩定交貨的前提下，應以9000億為合理規模，精準擴充台灣防衛量能，相較民進黨提出內容不明、漏洞百出且充斥空白授權的1.25兆版本，這套方案以軍事專業為基礎，更具邏輯、更科學，也更能說服社會大眾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「吮指驗車」所長喊冤！　凌晨獨自洗車畫面曝光
快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分
快訊／黃國昌列被告！　現身北檢應訊
快訊／沙烏地證實：美國大使館遭「2架無人機」襲擊
駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明
局勢嚴峻！馬克宏宣布增加核彈頭
美軍48小時行動細節！　伊朗「戰機、船艦」炸毀畫面曝光
王定宇離婚了！　配偶欄空白
人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

朱立倫系統出手！軍購條例6日付委　凌濤拋國民黨推9000億版本

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

賴清德桃園市長誰來選　有人建議借用鄭文燦

民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

中東戰火狂燒！以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

川普談話誓言為陣亡士兵復仇　警告伊朗放下武器「否則必死」

川普炸死伊朗最高領袖哈米尼　美遭報復轟航空母艦　台人困在杜哈逃難影片曝光

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

真主黨「深夜狂炸」替哈米尼報仇　以色列反擊空襲黎巴嫩全境

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標者開心比YA：比山豬王有價值

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

朱立倫系統出手！軍購條例6日付委　凌濤拋國民黨推9000億版本

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

賴清德桃園市長誰來選　有人建議借用鄭文燦

民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

中東戰火狂燒！以色列升級「紅色警示」　外交部證實助2國人離境

快訊／宣判前再出招！柯文哲聲請評鑑　控林俊言押人取供3大罪狀

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

港星夫婦受困杜拜「電話打不通」！滿地飛彈殘骸　女兒淚：要平安回來

多明尼加賽前變數！羅哈斯退出WBC　禁藥傳聞未證實

哈米尼接班人選？　伊斯蘭共和國創建者之孫成關鍵

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

快訊／黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

快訊／沙烏地證實：美國大使館遭「2架無人機」襲擊

台積電跌5元至1970　台股平盤震盪

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

政治熱門新聞

人帥真好！　王定宇曾爆外遇人妻、同居美女發言人

民進黨「新竹市長人選」爆黑馬　美女發言人被點名

王惠美傳接任內政部長　劉世芳冷淡回應

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

民進黨台北市「扶君計畫」曝光！　賈永婕是潛在人選

中東戰火升溫！外交部助2國人離境以色列

王定宇超貼心！　跟E級名媛過夜笑稱「選民服務」

賴清德桃園市長誰來選　有人建議借用鄭文燦

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

王惠美柔軟身段賴清德也服了　傳卸任縣長入閣倒數

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

更多熱門

相關新聞

2026兩會／預料陸軍費「個位數增長」

2026兩會／預料陸軍費「個位數增長」

2026年大陸兩會即將登場，隨著國際情勢軍費增幅也是外界高度關注重心，面對詭譎多變的國際局勢，美以襲擊伊朗挑起中東戰火。兩岸軍事、國關學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，儘管全球軍費規模在美、俄及歐洲國家的帶動下集體飆升，預料大陸2026年國防開支預計仍將維持自2016年以來的「個位數增長」慣性，展現出與經濟發展同步的防禦性戰略定力。

具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

具雙重黨籍？　徐欣瑩辦公室反駁：荒謬指控根本挑戰選民智商

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

盧秀燕訪美前夜宴藍委談軍購　羅廷瑋曝：美方意見應是9000億元

13日舉行共同政見發表會　藍白合四縣市曝光

13日舉行共同政見發表會　藍白合四縣市曝光

幕後／軍購版本分歧　藍青壯派盼韓國瑜出手

幕後／軍購版本分歧　藍青壯派盼韓國瑜出手

關鍵字：

國民黨軍購凌濤朱立倫國防

讀者迴響

熱門新聞

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

開價1250萬砍到700萬成交！專家：屋主開始讓利

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

診所女職員控偷拍！院長怒駁：撤文否則提告

王定宇的「E級名媛」也是別人小三　信義豪宅偷情

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因

3月罕見六星連珠！　4生肖「命運強迫轉向」

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

王定宇的「E級名媛」是台南一支花　情史起底

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

派出所長「舔手指洗車」遭懲處　爆要追誰外流影片

美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國

越女性交易慘遭剝皮　集團小弟馬伕下場曝

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面