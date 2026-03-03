今元宵節補財庫好時機！紅包放「這6地方」　財運旺整年

▲元宵節求財運、補財庫，可向天官大帝祝壽賜財，祭拜時準備紅包袋裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌，祭拜後將此作為「發財金」。（圖／楊登嵙提供）

正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，因此，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，正月十五「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，亦稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明。

楊登嵙表示，上元、中元、下元節、農曆大年初一、二月初二、三月十五財神爺聖誕及「天赦日」，是一年中求財、補財庫的最佳時機。上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷；農曆大年初一是求新年的第一個願望，願望最容易實現；二月初二是福德正神、三月十五日是財神爺聖誕，該日祂龍心大悅，廣開金輪寶庫，特賜財運、財氣、財庫給善男信女。這些日子，許多民眾會到廟裡向財神爺求財、補財庫、點財神燈，以求增旺財運。

2026年3月3日「元宵節」，想要在這天補財庫，民眾可在元宵節當天，在家準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。家中如無法擺案桌，也可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，家附近若是沒有，土地公廟也是一個好選擇。

民眾祭拜時，要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，祭拜後可以將此「發財金」做以下方式旺財，便可因努力工作為自己帶來財運。

1.2026年「財神位」在東方，可將此「發財金」放置在家裡或辦公室的東方。

2.隨身攜帶。

3.存放在家裡客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」。

4.存放在保險箱內。

5.安放在神龕上。

6.存入自己的銀行戶頭。

▲元宵節元宵節是天官大帝的誕辰日，如同小過年，是一年中求財、補財庫的最佳時機。（圖／楊登嵙提供)

