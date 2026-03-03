林業創新與保育深化　新主管攜手邁向新階段

▲林業保育署台東分署2日舉行主管交接典禮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

林業保育署台東分署2日舉行主管交接典禮，完成關山工作站主任及秘書室主任兩項職務調整。原關山工作站主任林潤榮調任分署秘書室主任；關山工作站主任一職則由原任技正曾慶賢陞任，相關人事異動即日起生效。

分署表示，此次職務調整係基於整體業務推動及人才歷練考量，期望透過跨單位歷練，強化主管行政統籌與實務經驗整合能力，進一步提升分署整體運作效能。

交接典禮中，分署長吳昌祐肯定林潤榮於關山工作站任內推動多項林業經營與保育業務，穩健落實森林資源管理與在地服務工作，為轄區業務奠定良好基礎。未來轉任秘書室主任，將在行政協調與政策推動層面發揮所長，協助強化分署內部治理與橫向整合。

對於新任關山工作站主任曾慶賢，分署長則期勉其延續既有基礎，持續深化與地方機關、社區及部落合作關係，推動林業經營、產業輔導與生態保育工作，並強化對林農之專業服務，打造兼具專業與溫度的林業治理模式。

分署強調，未來將在既有森林經營與生態保育基礎上，持續精進服務品質，結合在地資源與創新思維，穩健推動台東林業永續發展，為森林資源保育與產業升級開創新局。