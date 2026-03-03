派出所長「幫洗30台車」爆氣　遭懲處喊冤：就那一位同仁不洗

記者柯沛辰／綜合報導

基隆忠二路派出所所長徐紹文不滿警員未清洗機車，當街咆哮基層，並用吸吮手指塗抹車牌、車殼，檢驗乾淨程度，要求拍片錄下全程。影片曝光後，徐遭質疑涉職場霸凌，記申誡處分，但他大聲喊冤，稱曾多次宣導，但那一位同仁就是不洗，他才親自清洗30輛巡邏車，並氣憤告誡。

所長凌晨獨自洗車 「就那一位同仁不洗」才爆氣

2月24日凌晨0點多，徐紹文獨自一人拿水管、海綿，在騎樓下清洗巡邏車，2天內洗了30輛警用巡邏車，因應今年4月即將到來的裝備檢查。根據《三立新聞網》報導，所長表示，他請同仁清洗自己的警用機車，而他也會利用勤餘幫其他人清洗，但就是有一人不洗，他27日剛好碰上該名警員，才當場告誡。

▲徐紹文兩度舔手指驗車，強調自己把車洗得很乾淨。（圖／翻攝自Threads）

警分局：求好心切動作不雅 已訓斥並記申誡

對此，基隆市警察局第一分局也說明，徐姓所長是因應4月份即將到來的年度裝備檢查，2月份已多次宣導同仁清洗警用機車，並以身作則，親自協助清洗多部機車。惟所長求好心切，在告誡同仁時示範動作不雅、指導態度欠佳，易引起社會不當觀感，確有不妥。

基隆市警察局局長及第一分局分局長於2日晚間獲悉後，立即前往忠二路派出所，親自檢討所長指導方式，並予以嚴厲訓斥及申誡處分，要求其改進領導與溝通技巧，嚴防類似情事再度發生。

