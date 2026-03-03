　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／宣判前再出招！柯文哲聲請評鑑　控林俊言押人取供3大罪狀

▲民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，將於本月26日宣判 。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

▲民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，將於本月26日宣判 。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，將於本月26日宣判。在此之前，檢辯攻防再掀波瀾。繼同案被告、威京集團主席沈慶京聲請個案評鑑後，柯文哲今（3）日在律師團陪同下，赴法務部申請對承辦檢察官林俊言進行評鑑，指控其在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事，要求釐清責任。

柯文哲律師鄭深元先前在台北地院審理京華城案時，已多次質疑北檢偵辦過程違法。他指出，前台北市都發局長黃景茂在偵訊時否認違法，但筆錄卻記載其承認「縱然有違法」也是依柯文哲「奉交下」行事。黃景茂其後在法庭上翻供表示，「那是檢察官幫我記上的」，引發筆錄真實性爭議。

▲民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，將於本月26日宣判 。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

鄭深元並當庭主張，偵查過程疑有壓迫同案被告認罪之情形，筆錄內容與當事人陳述出現落差，令人質疑是否涉及竄改筆錄，建請合議庭依職權告發林俊言涉犯偽造文書罪嫌。

另一方面，沈慶京則早一步向檢察官評鑑委員會提出申請，指林俊言曾以「視察」名義，未通知辯護人在場即單獨接觸沈慶京長達兩小時，過程中要求其承認行賄柯文哲等人，並指控林疑有洩漏偵查內容予媒體之情事。

對此，林俊言答辯指出，當時僅為關心沈慶京健康狀況，否認施壓或不當取供，也否認洩漏偵查內容。

▲▼台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

檢評會審議後認為，沈慶京所提指控尚不足以認定林俊言違法。然而，評鑑結果也指出，林俊言於正式訊問前與被告長時間談話，卻未通知辯護人到場，未盡檢察官倫理規範所要求「勤慎執行職務」義務，已違反程序嚴謹原則，依《法官法》規定移請監督權人進行職務監督。由於林俊言目前已調任，後續將由新北地檢署接續審議。

京華城案即將宣判之際，檢察官偵辦手法再度成為攻防焦點。從筆錄真實性到偵查程序是否合乎倫理規範，相關爭議勢必為即將出爐的判決增添更多社會關注。

03/01 全台詐欺最新數據

痛批北檢洩密還稱「記者分析判斷」　沈慶京：根本侮辱人類智商

痛批北檢洩密還稱「記者分析判斷」　沈慶京：根本侮辱人類智商

捲入京華城案的威京集團總裁沈慶京5日痛批，這段時間，自己看北檢辦案有個心得：要看案件進度，不必問律師，看週刊就好了，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查，北檢查不出洩密，根本侮辱人類智商，如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

偵訊沈慶京涉恫嚇　檢評會認林俊言行為不當移請處分

偵訊沈慶京涉恫嚇　檢評會認林俊言行為不當移請處分

