玉山「山獸神」拍到了！　神秘面紗終於揭曉

有「山獸神」之稱的白色聖鹿其實是白化的台灣水鹿。（圖／玉管處提供）

▲有「山獸神」之稱的白色聖鹿其實是白化的台灣水鹿。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在冷杉林梢的風聲、玉山箭竹叢的沙沙聲、溪谷的迴音之間，紅外線自動相機正捕捉著一幕幕的山林日常，臺灣山羌輕巧走過林下、水鹿悠然停步覓食、獼猴群身手矯健地穿越林道。偶爾，畫面裡還會閃過一道黑色身影，胸前掛著醒目白色V字標記的臺灣黑熊，甚至是有「山獸神」之稱的白化水鹿，藉由科技儀器的觀測，這些畫面不再只是登山者口耳相傳的驚鴻一瞥。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處（以下稱玉管處）表示，玉管處自2025年3月起正式加入由國家公園署與林業及自然保育署共同推動的「全國野生動物長期監測系統」，以網格取樣（Grid-based sampling）的方式，選定園區內10處棲地維護與監測的關鍵位置，涵蓋不同海拔、棲地型態與遊憩壓力情境，架設監測相機，透過逐步建構玉山國家公園園區長期且穩定的野生動物監測系統，作為未來各項政策擬定、成效評估、遊憩服務與保育教育宣傳工作的基礎資料。

玉管處表示，野生動物影像不再只是山林故事的點綴，更是治理決策的起點。過去，管理單位難以回答野生動物族群量的變化、活動範圍是否擴張等議題。玉管處說明，自2025年起，玉管處採用網格化取樣的方式，並且透過標準化的樣點設置、影像設定與維護流程，建立長期、穩定的監測資料品質，作為未來玉山園區野生動物族群動態變化的判讀依據。

臺灣黑熊自由自在地在玉山園區活動。（圖／玉管處提供）

▲臺灣黑熊自由自在地在玉山園區活動。

目前在玉山園區內所建置的10處紅外線相機長期監測樣點，至2025年末，已累積超過44,000小時監測時數以及大約36,000筆影像資料，每一筆影像數據，都是玉管處保育巡查員們背負著沉重的儀器設備，深入山林的監測成果。

玉管處目前已記錄到30種野生動物，包含19種哺乳類與11種鳥類，其中有25種臺灣特有（亞）種，屬於保育類共有15種。包括常見的偶蹄目動物，例如臺灣水鹿、臺灣野山羊；6種齧齒目動物，例如白面鼯鼠、長吻松鼠等；8種食肉目動物，例如常見的黃喉貂、黃鼠狼、白鼻心，還有罕見的臺灣小黃鼠狼群體活動的珍貴畫面，更在2,600公尺的高海拔記錄到中、低海拔較為常見的麝香貓；另外也拍攝到屬於鱗甲目的臺灣穿山甲、與經常在相機前搔首弄姿的臺灣獼猴。

另外，臺灣黑熊作為生態系中的頂層掠食者，活動範圍廣，有著保護傘物種（UmbrellaSpecies）的保育角色，守護臺灣黑熊，就猶如撐起一把大傘，同時庇護了其棲息環境中的眾多物種。透過相機影像中臺灣黑熊的外部特徵，如胸前V字斑紋、體型等，可進一步進行個體辨識工作，進而了解臺灣黑熊族群數量與分布之變化，也能掌握其可能的出沒時段與路徑，作為未來園區臺灣黑熊出沒地圖的設計、提醒山友落實食物管理與降低人熊衝突風險之基礎參考資料，以建立人熊共存之山林環境。

玉山園區海拔2600公子以上記錄到麝香貓蹤影。（圖／玉管處提供）

▲玉山園區海拔2600公子以上記錄到麝香貓蹤影。

玉管處提醒園區步道與其周邊環境本來就是野生動物的生活場域，因此野生動物在步道上出沒並非偶然。亦在此呼籲遊客們與野生動物保持距離、不追逐、不圍觀，以避免造成動物壓力與行為改變；落實不餵食、食物不落地，以防止野生動物被人為食物吸引靠近。

此外，山友應確實執行無痕山林（Leave No Trace, LNT）準則，將垃圾與廚餘全數帶走，共同維護棲地品質。玉管處表示，玉山國家公園的生物多樣性不止是一張漂亮的明信片，透過野生動物長期監測系統，才能更精準管理，但同時也需要社會大眾的自律，共同維繫玉山園區人與自然的共好空間，讓玉山的生態系在環境變化中維持韌性。

